NATO otkazuje Samit u Albaniji 2027: Otkrili i razloge

NATO će otkazati naredni samit, prvobitno planiran da se održi u Albaniji 2027. godine, zbog rastućih neslaganja unutar Alijanse o izdacima za odbranu i ratove u Iranu i Ukrajini, javlja AP.

"Još ne postoji zajednički stav o tome kada će se samit održati, sigurno ne 2027. godine", rekao je albanski premijer Edi Rama.

On je dodao da je moguće da samit bude održan u Tirani 2028. godine.

U međuvremenu, generalni sekretar NATO-a Mark Rute uzdržao se od direktnog odgovora već je rekao da su fleksibilni što se tiče vremenskog plana i da NATO održava samite onda kada zatrebaju.

Prije 2014. godine, samiti NATO-a održavali su se dva puta godišnje, dok su se tokom protekle decenije održavali jednom godišnje.

Portal "Politiko" objavio je ranije, pozivajući se na svoje izvore, da je NATO oprezan u pogledu održavanja tog sastanka u zemlji sa najnižim izdacima za odbranu u Alijansi.

Prema podacima NATO-a, Albanija je bila posljednja među 32 članice Alijanse 2025. godine sa izdvajanjima od 1,48 odsto BDP-a na odbranu, prenosi Srna.