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Tramp nakon otkazanih letova: Bajden nas je unazadio godinama

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15.11.2026 16:21

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Predsjednik Donald Tramp govori na proslavi Noći vještica na svom imanju Mar-a-Lago u Palm Biču, na Floridi, u subotu, 31. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je Kongres da hitno odobri dodatna sredstva za modernizaciju američkog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja, nakon što je veliki tehnički kvar u petak gotovo pet sati zaustavio polijetanja aviona širom SAD. Tramp tvrdi da se zastarjela infrastruktura mora zamijeniti odjednom, a za višegodišnje zaostajanje optužio je administraciju bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

"Ako Kongres odobri prijeko potreban novac za kontrolu vazdušnog saobraćaja, možemo ga izgraditi brzo i efikasno. Biće to NAJBOLjI SISTEM bilo gdje na svijetu", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

"Veliki dio našeg sadašnjeg sistema kontrole vazdušnog saobraćaja star je 50 godina. APSURDNO! Već smo započeli radove, ali sve treba uraditi odjednom, a ne malo-pomalo. Kongres mora odobriti sredstva. Bajdenova administracija unazadila je taj proces za nekoliko godina!", dodao je američki predsjednik.

Više od 20.000 letova otkazano ili odgođeno

Trampova objava dolazi nakon jednog od najvećih poremećaja američkog vazdušnog saobraćaja u posljednjih nekoliko decenija. Zbog tehničkih problema u petak je uvedena zabrana polijetanja u cijeloj zemlji, a posljedice su se nastavile osjećati i tokom vikenda.

Prema Rojtersu, poremećeno je više od 20.000 letova. U petak su otkazane hiljade polazaka, a dodatna otkazivanja i kašnjenja nastavila su se u subotu jer su avioni i posade ostali na pogrešnim lokacijama.

Bila je to tek druga obustava polijetanja na nivou cijele zemlje zbog tehničkog kvara nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Prethodna se dogodila u januaru 2023. godine, kada je kvar sistema za obavještavanje pilota izazvao poremećaje na približno 11.000 letova.

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Tagovi :

Donald Tramp

Džozef Bajden

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