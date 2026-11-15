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Lavrov: Evropski lideri ne razumiju svoju ulogu u pregovorima

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15.11.2026 14:21

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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori tokom konferencije za novinare nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova, princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, u vili Zinaide Morozove u Moskvi, u utorak, 8. septembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropski lideri ne razumiju svoju ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Lavrov je istakao da odbijanje Evropske unije da uzme u obzir interese Rusije u pregovorima predstavlja ćorsokak.

"Vjerovatno shvataju da voz odlazi i žele da pokušaju da uskoče na stepenicu posljednjeg vagona", rekao je Lavrov za ruske "Vesti".

Prema njegovim riječima, Rusija će oblikovati svoju pregovaračku poziciju o Ukrajini kako bi osigurala ispunjenje ciljeva i zadataka koji su prvobitno postavljeni za specijalnu vojnu operaciju.

Lavrov je podsjetio da je ciljeve specijalne vojne operacije postavio ruski predsjednik Vladimir Putin u junu 2024. godine i da se od tada nisu promijenili.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Evropska unija

Ukrajina

Rusija

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