Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropski lideri ne razumiju svoju ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Lavrov je istakao da odbijanje Evropske unije da uzme u obzir interese Rusije u pregovorima predstavlja ćorsokak.

"Vjerovatno shvataju da voz odlazi i žele da pokušaju da uskoče na stepenicu posljednjeg vagona", rekao je Lavrov za ruske "Vesti".

Prema njegovim riječima, Rusija će oblikovati svoju pregovaračku poziciju o Ukrajini kako bi osigurala ispunjenje ciljeva i zadataka koji su prvobitno postavljeni za specijalnu vojnu operaciju.

Lavrov je podsjetio da je ciljeve specijalne vojne operacije postavio ruski predsjednik Vladimir Putin u junu 2024. godine i da se od tada nisu promijenili.