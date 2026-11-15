Vojska se povlači: Preuzimaju Bab el Mandeb?

Vojne snage međunarodno priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska Arabija, saopštile su danas da se povlače iz područja koje nadvisuje strateški moreuz Bab el Mandeb, čime će kontrolu nad tom strateški važnom oblasti preuzeti militantni pokret Huti.

„Južne oružane snage objavljuju sprovođenje operacije premještanja svojih snaga sa aerodroma Dubab i iz područja Bab el Mandeba, zapadno od provincije Taiz. Ovaj korak je preduzet s ciljem da se prioritetno osigura bezbjednost glavnog grada Adena i susjednih provincija, kao i da se ojačaju linije fronta i odgovori na postojeće prijetnje“, navodi se u saopštenju vladinih snaga Jemena koje prenosi Rojters.

Svijet "Blokada, blokade koja blokira blokadu": Da li će Huti zatvoriti Bab el Mandeb?

Vladine snage sa juga Jemena premještaju svoje jedinice ka gradu Adenu, gdje je smještena vlada, u trenutku kada Huti, koji kontrolišu veći dio sjevera zemlje, uključujući glavni grad Sanu i najnaseljenije dijelove Jemena, pojačavaju pritisak na južne oblasti koje su još uvijek pod kontrolom vlade.

Povlačenje vladinih snaga iz oblasti Bab el Mandeba, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, daće Hutima veći uticaj nad ovim ključnim pomorskim prolazom.

Snage međunarodno priznate vlade Jemena pokrenule su u oktobru vojnu operaciju s ciljem da ponovo zauzmu strateška obalna područja, koja kontrolišu Huti, koji su u septembru napredovali ka jugu zemlje, u pokušaju da preuzmu kontrolu nad cjelokupnom jemenskom obalom Crvenog mora.

Eskalacija sukoba između Huta i snaga međunarodno priznate vlade u Jemenu, nakon što je prekršeno primirje koje je postignuto 2022. godine uz posredovanje Ujedinjenih nacija, pretvorila se u još jedan nestabilan front u širem američko-izraelskom ratu protiv Irana, nakon što su Huti od ljeta počeli napade i na Saudijsku Arabiju, ključnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država i vlade u Jemenu, navodi Rojters, a prenosi Tanjug.