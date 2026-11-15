Afera trese Britaniju: Blerova svastika pod lupom

Polusestra supruge bivšeg britanskog premijera Tonija Blera prisustvovala je 2018. godine događaju u Iranu koji su Sjedinjene Američke Države identifikovale kao paravan za regrutovanje špijuna, objavio je danas britanski „Telegraf“.

Loren But, polusestra Tonijeve supruge Šeri Bler, bila je gostujući govornik na konferenciji „Novi horizont“ u svetom iranskom gradu Mašhadu 2018. godine, koju su sljedeće godine sankcionisale SAD, uz obrazloženje da ta konferencija predstavlja iransko krilo za tajne prekomorske operacije Korpusa islamske revolucionarne garde – Kuds (IRGC-KF), „platformu za regrutovanje i prikupljanje“ obavještajnih podataka od učesnika.

But, koja je prešla na islam i propalestinska je aktivistkinja, jedna je od nekoliko britanskih aktivista koji su prisustvovali konferencijama „Novi horizont“, prema istrazi „Telegrafa“. Među ostalima su vikar iz Safoka Stiven Sajzer, koji je izbačen iz Crkve Engleske zbog svojih antisemitskih stavova, i rabin Ahron Koen, član radikalnog anticionističkog pokreta Neturej Karta u Mančesteru.

Tokom godina, Loren But, Sajzer i Koen svi su bili gosti u „Abrar hausu“, zgradi u vlasništvu dobrotvorne organizacije u srcu Merilebona, gdje su držali govore i predavanja u kojima su napadali zapadne zemlje.

Bivši američki obavještajni agent Džonatan Haket, koji je i stručnjak za iranske tajne operacije, kazao je da je iranski režim uložio velika sredstva u korišćenje zapadnjaka za promociju svojih narativa.

Haket je kazao da Iran ove pojedince smatra „korisnim idiotima koji govore protiv Zapada“, kao i da je Iranu najvažnije da „ti ljudi nisu Iranci“.

„Režim pokušava da pronađe ljude koji liče na (zapadnu) publiku. Ovi ljudi mogu biti potpuno nesvjesni, a ipak mogu biti podjednako korisni režimu“, kazao je on.

Rodžer Mekmilan, koji je godinama proveo suprotstavljajući se prijetnjama koje sponzoriše iranska država kao direktor bezbjednosti u medijskoj organizaciji „Iran internešenel“, rekao je da su pojedinci koje je ispitao britanski „Telegraf“ bili „poklonjeni konj“ za Iran, jer su „papagajski ponavljali ono što režim želi da kaže“.

„Telegraf“ navodi da, međutim, nema naznaka da su But, Sajzer, Renuf ili rabin Koen regrutovani kao iranski špijuni ili da su sarađivali sa iranskom obavještajnom službom, prenosi Tanjug.