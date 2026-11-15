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Bacali pepeo iz peći: Izbio požar, poginula dva vatrogasca, uhapšene majka i kćerke

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АТВ редакција
15.11.2026 10:24

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Vatra (ili oganj) je proces brzog oksidacionog sagorijevanja nekog materijala, koji prate oslobađanje toplote, svjetlosti i gasova. To je jedno od najvažnijih otkrića i prirodnih fenomena koji su oblikovali istoriju čovječanstva i život na Zemlji.
Foto: pexels/Anna Kester

Majka i njene maloljetne kćerke uhapšene su u vezi sa požarom u napuštenoj zgradi u Zefiriju, zapadno od Atine, u kojem su poginula dva vatrogasca.

Osumnjičeni su 34-godišnja žena i njene ćerke od 13 i 16 godina, a policija traga za njenim 44-godišnjim suprugom, objavio je "Katimerini".

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Istražitelji tvrde da je porodica bacala pepeo iz peći na drva u stepenište zgrade, što je najvjerovatnije juče izazvalo požar.

Tokom intervencije poginuli su vatrogasci od 44 i 23 godine. Treći vatrogasac, star 43 godine, zadobio je povrede.

Uzrok požara i okolnosti smrti vatrogasaca još su pod istragom.

Vlasti ispituju da li su pali na stepeništu ili su se dezorijentisali u zadimljenom podrumu nakon što im je u aparatu za disanje ponestalo kiseonika, prenosi Srna.

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Tagovi :

Grčka

Vatrogasci

požar

pepeo

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