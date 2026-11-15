Izrael upozorio SAD na navodne planove Irana za atentat na Trampa

Izrael je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama obavještajne podatke o navodnim planovima Teherana da dronovima napadne američkog predsjednika Donalda Trampa i visoke zvaničnike njegove administracije, objavio je danas izraelski list „Izrael hajom“, pozivajući se na neimenovane izraelske i američke zvaničnike.

Prema navodima lista, izraelska obavještajna služba Mosad dostavila je informacije Vašingtonu nakon što ih je provjerila, na zahtjev američkih obavještajnih službi.

Navodno je i jedna druga zapadna obavještajna služba potvrdila ove informacije.

Zvaničnici su naveli da je mogućnost postizanja sporazuma između SAD i Irana posljednjih dana značajno smanjena, a da je jedan od glavnih razloga za to upravo obavještajni podatak koji je Mosad proslijedio američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA).

Prema tim navodima, jedan od mogućih načina napada bili bi dronovi napunjeni eksplozivom, protiv kojih je, kako tvrde zvaničnici, teško djelovati primjenom uobičajenih bezbjednosnih mjera.

Nakon što je Mosad dostavio obavještajne podatke, američki zvaničnici za koje se procjenjuje da bi mogli da budu meta napada značajno su smanjili pojavljivanje na javnim događajima na otvorenom, dok je nekoliko njih privremeno izmješteno iz svojih domova u obezbijeđene objekte, navodi „Izrael hajom“.

List prenosi i da su uvedene posebne bezbjednosne mjere tokom javnih nastupa predsjednika Trampa.

Dok su prije međuizbora za Kongres pojedini događaji organizovani na otvorenom, takva okupljanja su, prema navodima zvaničnika, sada znatno prorijeđena.

Dodaje se da su tokom događaja kojima prisustvuje američki predsjednik uvedene dodatne mjere zaštite, uključujući posebne sisteme namijenjene neutralisanju prijetnji od bespilotnih letjelica.

Među zvaničnicima za koje se navodi da su pod posebnim mjerama zaštite su ministar finansija Skot Besent, koji je imao ključnu ulogu u donošenju odluka o ekonomskim sankcijama Iranu, i državni sekretar Marko Rubio, koji se, prema pisanju lista, protivio postizanju sporazuma sa Teheranom, prenosi Tanjug.