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Fico: Sad će biti jasno da li Evropa zaista želi mir u Ukrajini

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14.11.2026 22:24

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Slovački premijer Robert Fico prisustvuje sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Velikom Kremljovom dvorcu u Moskvi, u subotu, 9. maja 2026. godine, tokom proslave 81. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Namjere Evrope po pitanju ukrajinskog sukoba postaće jasne poslije samita EU u Dablinu gdje je donijeta odluka o priključivanju pregovorima, rekao je slovački premijer Robert Fico.

- Postaće jasno da li organi EU, kao što su Evropski savjet i Evropska komisija, kao i te države koje pružaju značajnu podršku Ukrajini, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Poljska i Italija, zaista žele mir, radi čega će svi učesnici pregovora morati da naprave ogromne kompromise ili će se nastaviti sa realizacijom strategije podrške Ukrajini u ratu do posljednjeg Ukrajinca s ciljem da se oslabi Rusija - rekao je Fico u obraćanju građanima preko društvenih mreža.

On je dodao da je podržao učešće Evrope u pregovorima ali pod uslovom da cilj bude postizanje mira, a ne nastavak rata.

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Robert Fico

Ukrajina

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