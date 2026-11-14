Fico: Sad će biti jasno da li Evropa zaista želi mir u Ukrajini

- Postaće jasno da li organi EU, kao što su Evropski savjet i Evropska komisija, kao i te države koje pružaju značajnu podršku Ukrajini, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Poljska i Italija, zaista žele mir, radi čega će svi učesnici pregovora morati da naprave ogromne kompromise ili će se nastaviti sa realizacijom strategije podrške Ukrajini u ratu do posljednjeg Ukrajinca s ciljem da se oslabi Rusija - rekao je Fico u obraćanju građanima preko društvenih mreža.

On je dodao da je podržao učešće Evrope u pregovorima ali pod uslovom da cilj bude postizanje mira, a ne nastavak rata.