Prevrnuo se autobus na jugozapadu Kolumbije, osmoro poginulih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje osam ljudi je poginulo prilikom prevrtanja autobusa na auto-putu na jugozapadu Kolumbije, dok je 20 povrijeđeno, javili su lokalni mediji.
Kako navode, među poginulima je dvoje djece.
Nesreća se dogodila danas u departmanu Uila kada je autobus iz Firence putovao za glavni grad Bogotu.
Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u obližnjem gradu Neiva.
Vlasti istražuju uzrok nesreće, prenosi Srna.
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Preliminarni izvještaji ukazuju na to da je vozač nakratko zaspao za volanom, zbog čega je izgubio kontrolu nad autobusom, objavila je azerbejdžanska novinska agencija APA.
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