Prevrnuo se autobus na jugozapadu Kolumbije, osmoro poginulih

Najmanje osam ljudi je poginulo prilikom prevrtanja autobusa na auto-putu na jugozapadu Kolumbije, dok je 20 povrijeđeno, javili su lokalni mediji.

Kako navode, među poginulima je dvoje djece.

Nesreća se dogodila danas u departmanu Uila kada je autobus iz Firence putovao za glavni grad Bogotu.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u obližnjem gradu Neiva.

Vlasti istražuju uzrok nesreće, prenosi Srna.

Svijet Tramp o sudaru na Misisipiju: 32 osobe u bolnici, nema poginulih

Preliminarni izvještaji ukazuju na to da je vozač nakratko zaspao za volanom, zbog čega je izgubio kontrolu nad autobusom, objavila je azerbejdžanska novinska agencija APA.