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Prevrnuo se autobus na jugozapadu Kolumbije, osmoro poginulih

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АТВ редакција
14.11.2026 20:27

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Rotacija na policijskom automobilu.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Najmanje osam ljudi je poginulo prilikom prevrtanja autobusa na auto-putu na jugozapadu Kolumbije, dok je 20 povrijeđeno, javili su lokalni mediji.

Kako navode, među poginulima je dvoje djece.

Nesreća se dogodila danas u departmanu Uila kada je autobus iz Firence putovao za glavni grad Bogotu.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u obližnjem gradu Neiva.

Vlasti istražuju uzrok nesreće, prenosi Srna.

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Preliminarni izvještaji ukazuju na to da je vozač nakratko zaspao za volanom, zbog čega je izgubio kontrolu nad autobusom, objavila je azerbejdžanska novinska agencija APA.

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prevrnuo se autobus

Kolumbija

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