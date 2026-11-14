Evropa bi bila bezbjednija bez NATO-a, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Da NATO ne postoji, mislim, da nije nastavio da igra ulogu koju je igrao, bezbjednost u Evropi bi vjerovatno bila mnogo veća", ocijenila je Zaharova.

Ona je istakla da je NATO organizacija koja je, poput bolnog zuba, "oslabila imuni sistem Evrope, njenog zapadnog i centralnog dijela, cijelog svijeta, zahtijevajući i crpeći kolosalnu količinu resursa za reaktivne mjere", prenosi Srna.

Svijet Zaharova: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je ranije da nema potrebe da se sa Rusijom razgovara o pitanjima koja se odnose na evropsku bezbjednosnu arhitekturu, podsjeća DPA.

Evropski lideri nedavno su odbacili prijedlog Moskve na samitu u Dablinu.