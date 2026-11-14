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Izvještaj Pentagona: Pomoć Ukrajini naštetila odbrani SAD

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АТВ редакција
14.11.2026 17:31

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Izvještaj Pentagona: Pomoć Ukrajini naštetila odbrani SAD
Foto: Tanjug/AP

Podrška Ukrajini iscrpljuje resurse američkih trupa stacioniranih u Evropi i narušava njihovu borbenu gotovost, navodi se u novom izvještaju generalnog inspektora Pentagona.

U svom izvještaju Kongresu, inspektorat je naveo da je Američka komanda za Evropu i Afriku (USAREUR-AF) bila primorana da preusmjeri resurse sa svojih vojnika i dugogodišnjih operacija na podršku kijevskom režimu, zbog nedostatka namjenskog finansiranja Ukrajine u fiskalnim 2025. i 2026. godini.

„Ovi nedostaci resursa negativno su uticali na ukupnu spremnost, efikasnost obuke i kapacitet USAREUR-AF za sprovođenje operativnih planova“, navodi se u izvještaju.

Operacije vezane za Ukrajinu trošile su sredstva namijenjena za rutinsko raspoređivanje i neophodne rezervne dijelove za američku vojnu opremu. Pored toga, neke američke jedinice vratile su se iz rotacije u svoje matične baze sa neplaćenim računima za rezervne dijelove, navodi se u novembarskom izvještaju. U ranijem izvještaju za period od januara do marta navodi se da je komanda preusmjerila ukupno 364,6 miliona dolara sa drugih potreba za podršku Ukrajini.

Za smanjenje finansiranja inspektorat Pentagona krivi Kongres, koji u protekle dvije fiskalne godine nije odobrio pakete pomoći za Ukrajinu, zbog protivljenja predsjednika Donalda Trampa i republikanske većine. Trampova administracija se umjesto toga trudila da finansijski teret rata prebaci na evropske sponzore kijevskog režima.

Kako se navodi u izvještaju, Pentagon se takođe suočava sa poteškoćama u nadoknađivanju oružja i municije prebačenih Ukrajini iz američkih vojnih skladišta. Inspektorat navodi čak 38,6 milijardi dolara nefinansiranih potreba za obnavljanje američkih vojnih zaliha ispražnjenih zbog pomoći Ukrajini.

Pored toga, prošlogodišnja revizija Pentagona utvrdila je da vojni resor nije uspio da održi kontrolu nad korišćenjem sredstava namijenjenih za obnavljanje zaliha pomoći poslate Kijevu, uz napomenu da preraspodjele sredstava vrijedne 5,7 milijardi dolara nisu bile praćene odgovarajućom dokumentacijom. Revizori su takođe identifikovali 920 miliona dolara propuštenih prilika za korišćenje sredstava i utvrdili da je vojska precjenjivala obaveze potrošnje i plaćanja u izvještajima Kongresu.

SAD su od 2022. godine izdvojile više od 198 milijardi dolara za pomoć Ukrajini, za vrijeme mandata bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena. Od tog iznosa, oko 65 milijardi dolara ostalo je neisplaćeno do kraja septembra, kada je završena fiskalna godina. Međutim, čak 60,71 milijardi dolara od te sume već je rezervisano na osnovu ugovora i drugih obaveza, što Trampovoj administraciji ostavlja ograničen prostor za preusmjeravanje ili obustavu te potrošnje.

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Ukrajina

Rusija

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