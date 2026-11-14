Viktorija (16) nestala nakon svađe s dečkom: Tijelo nađeno u šumi pored puta

Šesnaestogodišnja Viktorija Perez iz Floride u SAD ubijena je nakon što je nestala u subotu uveče, 7. novembra. Njeno tijelo pronađeno je u šumovitom području nedaleko od puta, svega nekoliko sati nakon što je porodica prijavila njen nestanak.

Policija je uhapsila njenog 19-godišnjeg dečka Roberta Timonsa, za kojeg istražitelji tvrde da je djevojku upucao tokom svađe.

Tragičan slučaj objavio je američki časopis People, pozivajući se na kancelariju šerifa okruga Pasko na Floridi.

Viktorija Perez poslednji put je viđena u subotu uveče, 7. novembra, u oblasti Spring Hil, sjeverno od Tampe. Kada se nije vratila kući, njena porodica je u nedjelju oko 7 časova ujutru kontaktirala policiju i prijavila njen nestanak.

Međutim, potraga se završila tragično. Policija je u nedjelju oko 11.24 časova primila prijavu da je pronađena mrtva osoba u šumovitom području kod Krel Drajva. Na mjestu događaja pronašli su tijelo mlade djevojke, udaljeno oko 4,5 metara od puta. Kasnije je potvrđeno da je riječ o Viktoriji, za kojom se tragalo.

Nakon pronalaska tijela, istražitelji su počeli da razgovaraju sa osobama bliskim djevojci i njenom 19-godišnjem dečku Robertu Timonsu.

Prema riječima šerifa, članovi porodice i prijatelji opisali su vezu ovog para kao burnu i toksičnu.

Policija je pregledala i snimke sa nadzornih kamera, koji su joj pomogli da identifikuje vozilo povezano sa Timonsom. Istražitelji su utvrdili da je Viktorija oko 1.15 časova u nedjelju, 8. novembra, ušla u automobil kojim je upravljao njen dečko.

Srbija Preminula Marija Mitrović (26), studentkinja koja je ujedinila Srbiju

Tokom vožnje, par se navodno posvađao, a situacija je ubrzo eskalirala.

Istražitelji tvrde da je Timons tokom svađe izvukao pištolj i pucao u svoju šesnaestogodišnju djevojku.

Šerif je naveo da je mladić u početku negirao da zna bilo šta o tome gdje se Viktorija nalazi. Kasnije je, međutim, priznao da ju je pokupio u stambenom kompleksu u kojem je živjela sa porodicom.

Prema riječima šerifa, Timons je potom priznao da je tokom svađe držao pištolj u krilu, nakon čega ga je izvukao i zapucao. Djevojku je pogodio u lijevu stranu glave.

Nakon pucnjave, navodno je odvezao njeno tijelo do obližnje lokacije i ostavio ga u šumi, gdje ga je policija kasnije pronašla. Istražitelji naglašavaju da su ovi navodi dio istrage koja je još u toku.

Pištolj navodno bacio u vodu

Prema informacijama iz kancelarije šerifa, 19-godišnji osumnjičeni riješio se pištolja nakon pucnjave, tako što ga je navodno bacio u obližnju vodu.

Svijet Djevojka pala sa sedmog sprata pred očima momka, kamera snimila užas

Zbog toga policijski tim za ronjenje i pretragu nastavlja potragu za oružjem.

Istražitelji u međuvremenu prikupljaju dodatne dokaze. Provjeravaju vozilo povezano sa osumnjičenim, kao i jedan od stanova u stambenom kompleksu u koji je Viktorija trebalo da ode.

Robert Timons uhapšen je u ponedjeljak, 9. novembra, u vezi sa smrću svoje djevojke. Istraga o ovom slučaju i dalje traje.

Šerif je o tragediji govorio i na konferenciji za novinare, tokom koje je izrazio žaljenje zbog smrti mlade djevojke.

"Bio je to tragičan, zaista tragičan događaj. Imamo šesnaestogodišnju mladu ženu koja nikada neće doživjeti svoj 18. rođendan. To je jednostavno užasan, tragičan kraj", rekao je šerif.

Policija za sada nije objavila dodatne detalje o ovom slučaju, a okolnosti Viktorijine smrti i dalje su predmet istrage, prenosi telegraf.