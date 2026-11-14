Logo

Viktorija (16) nestala nakon svađe s dečkom: Tijelo nađeno u šumi pored puta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
14.11.2026 17:05

Komentari:

0
Policija je služba javne uprave kojoj je povereno čuvanje javnog reda i poretka. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.
Foto: Pixabay/geralt

Šesnaestogodišnja Viktorija Perez iz Floride u SAD ubijena je nakon što je nestala u subotu uveče, 7. novembra. Njeno tijelo pronađeno je u šumovitom području nedaleko od puta, svega nekoliko sati nakon što je porodica prijavila njen nestanak.

Policija je uhapsila njenog 19-godišnjeg dečka Roberta Timonsa, za kojeg istražitelji tvrde da je djevojku upucao tokom svađe.

Tragičan slučaj objavio je američki časopis People, pozivajući se na kancelariju šerifa okruga Pasko na Floridi.

Viktorija Perez poslednji put je viđena u subotu uveče, 7. novembra, u oblasti Spring Hil, sjeverno od Tampe. Kada se nije vratila kući, njena porodica je u nedjelju oko 7 časova ujutru kontaktirala policiju i prijavila njen nestanak.

Međutim, potraga se završila tragično. Policija je u nedjelju oko 11.24 časova primila prijavu da je pronađena mrtva osoba u šumovitom području kod Krel Drajva. Na mjestu događaja pronašli su tijelo mlade djevojke, udaljeno oko 4,5 metara od puta. Kasnije je potvrđeno da je riječ o Viktoriji, za kojom se tragalo.

Nakon pronalaska tijela, istražitelji su počeli da razgovaraju sa osobama bliskim djevojci i njenom 19-godišnjem dečku Robertu Timonsu.

Prema riječima šerifa, članovi porodice i prijatelji opisali su vezu ovog para kao burnu i toksičnu.

Policija je pregledala i snimke sa nadzornih kamera, koji su joj pomogli da identifikuje vozilo povezano sa Timonsom. Istražitelji su utvrdili da je Viktorija oko 1.15 časova u nedjelju, 8. novembra, ušla u automobil kojim je upravljao njen dečko.

Марија Митровић

Srbija

Preminula Marija Mitrović (26), studentkinja koja je ujedinila Srbiju

Tokom vožnje, par se navodno posvađao, a situacija je ubrzo eskalirala.

Istražitelji tvrde da je Timons tokom svađe izvukao pištolj i pucao u svoju šesnaestogodišnju djevojku.

Šerif je naveo da je mladić u početku negirao da zna bilo šta o tome gdje se Viktorija nalazi. Kasnije je, međutim, priznao da ju je pokupio u stambenom kompleksu u kojem je živjela sa porodicom.

Prema riječima šerifa, Timons je potom priznao da je tokom svađe držao pištolj u krilu, nakon čega ga je izvukao i zapucao. Djevojku je pogodio u lijevu stranu glave.

Nakon pucnjave, navodno je odvezao njeno tijelo do obližnje lokacije i ostavio ga u šumi, gdje ga je policija kasnije pronašla. Istražitelji naglašavaju da su ovi navodi dio istrage koja je još u toku.

Pištolj navodno bacio u vodu

Prema informacijama iz kancelarije šerifa, 19-godišnji osumnjičeni riješio se pištolja nakon pucnjave, tako što ga je navodno bacio u obližnju vodu.

Дјевојка пала са седмог спрата

Svijet

Djevojka pala sa sedmog sprata pred očima momka, kamera snimila užas

Zbog toga policijski tim za ronjenje i pretragu nastavlja potragu za oružjem.

Istražitelji u međuvremenu prikupljaju dodatne dokaze. Provjeravaju vozilo povezano sa osumnjičenim, kao i jedan od stanova u stambenom kompleksu u koji je Viktorija trebalo da ode.

Robert Timons uhapšen je u ponedjeljak, 9. novembra, u vezi sa smrću svoje djevojke. Istraga o ovom slučaju i dalje traje.

Šerif je o tragediji govorio i na konferenciji za novinare, tokom koje je izrazio žaljenje zbog smrti mlade djevojke.

"Bio je to tragičan, zaista tragičan događaj. Imamo šesnaestogodišnju mladu ženu koja nikada neće doživjeti svoj 18. rođendan. To je jednostavno užasan, tragičan kraj", rekao je šerif.

Policija za sada nije objavila dodatne detalje o ovom slučaju, a okolnosti Viktorijine smrti i dalje su predmet istrage, prenosi telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

SAD

pronađeno tijelo

Policija

pištolj

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Srbija

Srbija

Oglasio se tužilac o tragediji na Zlatiboru: Šta se zna o djevojci čije je tijelo pronađeno?

5 d

0
Policija je služba javne uprave kojoj je povereno čuvanje javnog reda i poretka. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.

Region

Djevojka (17) pronađena mrtva u automobilu, mladić (21) nađen obješen

1 sedm

2
Automobil policije Crne Gore.

Region

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

3 sedm

0
Automobil policije FBiH

Hronika

Jezivo nasilje u BiH! Djevojka pretučena po povratku iz škole, napadač joj oteo telefon

3 sedm

0

Više iz rubrike

Na fotografiji koju je u subotu, 22. avgusta 2026. godine, objavila pres-služba 93. odvojene mehanizovane brigade „Holodni Jar“ Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinski vojnici hodaju ulicom u gradu Družkivka na liniji fronta, u Donjeckoj oblasti, Ukrajina.

Svijet

Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine prodaju municiju kriminalcima?

30 min

0
Pristalice AfD-a mašu zastavama AfD-a i nemačkim nacionalnim zastavama tokom demonstracija ispred Brandenburške kapije u Berlinu, Nemačka, 27. maja 2018.

Svijet

AfD podržao bivšeg fudbalera za predsjednika Njemačke

59 min

0
Demonstranti drže transparente tokom demonstracija za veće plate i u znak podrške protestnom pokretu u srednjim školama u Parizu, u subotu, 14. novembra 2026. godine.

Svijet

Hiljade ljudi na ulicama Pariza, poruka jasna: "Oporezujte bogate"

1 h

0
Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.

Svijet

Njemačka se vraća na stari režim: Zbog nedostatka gasa prelaze na ugalj

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima