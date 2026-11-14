Hiljade ljudi na ulicama Pariza, poruka jasna: "Oporezujte bogate"

Hiljade ljudi izašlo je na ulice Pariza protestujući zbog rasta cijena i policijskog nasilja nad učesnicima prethodnih skupova, javio je dopisnik TASS-a.

Novi antivladin marš počeo je u Parizu, na Trgu Republike, a plan je da učesnici marša dođu do Trga Nacije preko Trga Bastilje.

U maršu učestvuje veliki broj mladih koji predstavljaju studentske organizacije, zajedno sa velikim brojem aktivista koji nose zastave ljevičarskih političkih partija i pokreta.

Veliki broj policije i žandarma u opremi za razbijanje demonstracija kreću se pored kolone kroz susjedne ulice.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez otkrio je ranije da je preko 70.000 policajaca raspoređeno kako bi se obezbjedio javni red.

Demonstranti imaju nekoliko zahtjeva socijalne politike, uključujući zaustavljanje zakona o pretpostavci legitimne upotrebe oružja za sprovođenje zakona, opisanog kao zakon o "dozvoli za ubijanje".

"Svi zajedno protiv brutalnosti", "Životi naše djece vrijede više od njihovog profita" i "Oporezujte bogate", neki su od transparenata.

Glavni povod za protest je zakon koji je trenutno u parlamentarnoj raspravi, a trebalo bi da uspostavi pretpostavku legalnosti u vezi sa upotrebom oružja od strane policajaca, prenosi Srna.

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Pored zabrinutosti zbog rasta cijena i nasilja, predstavnici studentskih i školskih udruženja osudili su ukidanje određenih beneficija za međunarodne studente, kao i neadekvatnost grantova za one koji su trenutno upisani na univerzitete.

"Zalažemo se za jednak pristup obrazovanju za sve, kao i za obezbjeđivanje smještaja, hrane i pristupa medicinskoj njezi", rekla je predstavnik studentske organizacije "Union etudijante" Sabrina Harbaš.

Da bi se osiguralo da svi mogu da studiraju u pristojnim uslovima, Harbašova je navela da je neophodno renovirati obrazovne objekte.

U poređenju sa protestom 5. novembra, koji su organizovali sindikati, ovaj događaj ima manju posjećenost.

Glavni sindikati nisu među organizatorima. Oni su skupove zakazali za 17. novembar, koji će se poklopiti sa još jednim danom nacionalnih štrajkova.

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Očekuje se da će se širom zemlje održati između 50 i 60 marševa.

Pošto su na današnji skup pozvale omladinske organizacije i pokret "Žuti prsluci", francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova unaprijed je upozorilo na visok rizik od nemira, što je dovelo do dodatnih mjera bezbjednosti.