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Zgrada se obrušila na vatrogasce, dvojica izgubila život: Tragedija kod Atine

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АТВ редакција
14.11.2026 15:27

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Zgrada se obrušila na vatrogasce, dvojica izgubila život: Tragedija kod Atine

Dva vatrogasca, starosti 23 i 44 godine, poginula su danas, a jedan je povrijeđen kada se dio napuštene zgrade urušio tokom gašenja požara u mjestu Zefiri, u opštini Fili, nedaleko od Atine.

Požar je izbio oko 11.40 časova u zgradi u ulici Kacantoni, prenijela je „Prototema“.

Na intervenciju je upućeno 20 vatrogasaca sa šest vozila, a tokom gašenja dio objekta obrušio se na vatrogasce koji su se nalazili unutra.

Dvojica vatrogasaca izvučena su bez svijesti i prevezena u bolnicu, gdje su preminula, dok je treći povrijeđeni vatrogasac takođe zbrinut u bolnici.

Istražuje se da li su stradali od gušenja dimom ili od povreda zadobijenih prilikom urušavanja.

Uzrok požara i okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Vatrogasna služba najavila je administrativnu istragu, a zastave na njenim objektima spuštene su na pola koplja, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Atina

Vatrogasci

tragedija

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