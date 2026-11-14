Zgrada se obrušila na vatrogasce, dvojica izgubila život: Tragedija kod Atine

Autor:ATV redakcija
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Dva vatrogasca, starosti 23 i 44 godine, poginula su danas, a jedan je povrijeđen kada se dio napuštene zgrade urušio tokom gašenja požara u mjestu Zefiri, u opštini Fili, nedaleko od Atine.
Požar je izbio oko 11.40 časova u zgradi u ulici Kacantoni, prenijela je „Prototema“.
Na intervenciju je upućeno 20 vatrogasaca sa šest vozila, a tokom gašenja dio objekta obrušio se na vatrogasce koji su se nalazili unutra.
Πυροσβέστης «λύγισε» μετά το τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι
Βίντεο: Γιάννης Κέμμος https://t.co/t1ripbk4e1— Flash.gr (@flashgrofficial) November 14, 2026
Dvojica vatrogasaca izvučena su bez svijesti i prevezena u bolnicu, gdje su preminula, dok je treći povrijeđeni vatrogasac takođe zbrinut u bolnici.
Istražuje se da li su stradali od gušenja dimom ili od povreda zadobijenih prilikom urušavanja.
Uzrok požara i okolnosti nesreće još se utvrđuju.
Vatrogasna služba najavila je administrativnu istragu, a zastave na njenim objektima spuštene su na pola koplja, prenosi Tanjug.
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