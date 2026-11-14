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Peskov: Zelenski je priznao poraz

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14.11.2026 14:25

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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov posmatra uoči ceremonije potpisivanja u Velikoj sali naroda u Pekingu tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, u srijedu, 20. maja 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski praktično priznao da Rusi kontrolišu Kostjantinovku, komentarišući tvrdnje Kijeva da Moskva namjerava da iskoristi predloženu humanitarnu misiju za smjenu svojih vojnika.

"Ako oni smatraju da mi koristimo humanitarnu misiju za rotaciju vojnika, onda se slažu sa tim da kontrolišemo Kostjantinovku", rekao je Peskov za RIA Novosti.

On je naveo da su ruske snage spremne da započnu deminiranje područja oko grada, za šta bi, prema njegovim riječima, bilo potrebno pet dana. Dodao je da bi, ukoliko ukrajinske snage zaista kontrolišu Kostjantinovku, koju Rusi nazivaju Konstaninovka, one mogle same da sprovedu deminiranje.

Peskov je rekao da Moskva očekuje da humanitarna misija bude sprovedena pod rukovodstvom ombudsmana Rusije i Ukrajine, uz medijski nadzor, ističući da je njen cilj evakuacija civila iz grada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija želi da sprovede "humanitarnu operaciju" u Kostjantinovki, na istoku Ukrajine, pod izgovorom evakuacije civila, kako bi preuzela kontrolu nad gradom i otvorila put za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku, prenosi Tanjug.

On je tokom razgovora sa novinarima rekao da Moskva predlaže napuštanje grada pod izgovorom zaštite stanovništva, što bi, prema njegovim rečima, ruskim snagama omogućilo da ga zauzmu, prenio je Ukrinform.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u četvrtak, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, organizovanje humanitarne misije u Kostjantinovki po uzoru na operaciju u Oleškom.

Putin je tada kazao da Rusija kontroliše Kostjantinovku i da je spremna da osigura bezbjednost humanitarne operacije.

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Dmitrij Peskov

Volodimir Zelenski

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