Nova epidemija difterije izbila u internatu sa više od 2.000 učenika

Nova epidemija difterije izbila je u internatu sa više od 2.000 učenika u nigerijskoj državi Kano, nakon što su zdravstvene vlasti prijavile slučajeve zaraze u školi.

Među najugroženijima su djeca od pet do 14 godina, dok oko dvije trećine oboljelih nije bilo vakcinisano.

Prema podacima zaključno sa prošlom subotom, 7. novembrom, ukupno je oboljelo 28.151 lica, a 1.126 je preminulo.

Bolest se proširila na 26 nigerijskih država i Federalnu prijestoničku teritoriju, u kojoj se nalazi glavni grad Abudža.

Difterija je potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja prvenstveno zahvata nos i grlo, prenose nigerijski mediji.

Prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa zaraženim licima, zbog čega su internati i ustanove u kojima veliki broj ljudi dijeli smeštaj posebno izloženi riziku od širenja infekcije.

Bez blagovremenog liječenja, bolest može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, srčane komplikacije i smrt.

Zdravstvene vlasti kao glavne prepreke u suzbijanju epidemije navode nedovoljnu pokrivenost vakcinacijom i kašnjenje u traženju medicinske pomoći, prenosi Srna.