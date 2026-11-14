Nova epidemija difterije izbila u internatu sa više od 2.000 učenika

Autor:ATV redakcija
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Nova epidemija difterije izbila je u internatu sa više od 2.000 učenika u nigerijskoj državi Kano, nakon što su zdravstvene vlasti prijavile slučajeve zaraze u školi.
Među najugroženijima su djeca od pet do 14 godina, dok oko dvije trećine oboljelih nije bilo vakcinisano.
Prema podacima zaključno sa prošlom subotom, 7. novembrom, ukupno je oboljelo 28.151 lica, a 1.126 je preminulo.
Bolest se proširila na 26 nigerijskih država i Federalnu prijestoničku teritoriju, u kojoj se nalazi glavni grad Abudža.
Difterija je potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja prvenstveno zahvata nos i grlo, prenose nigerijski mediji.
Prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa zaraženim licima, zbog čega su internati i ustanove u kojima veliki broj ljudi dijeli smeštaj posebno izloženi riziku od širenja infekcije.
Bez blagovremenog liječenja, bolest može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, srčane komplikacije i smrt.
Zdravstvene vlasti kao glavne prepreke u suzbijanju epidemije navode nedovoljnu pokrivenost vakcinacijom i kašnjenje u traženju medicinske pomoći, prenosi Srna.
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