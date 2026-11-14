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Nova epidemija difterije izbila u internatu sa više od 2.000 učenika

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АТВ редакција
14.11.2026 13:41

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Bolnica je ustanova zdravstvene njege, koja često obezbjeđuje duži boravak pacijenata na liječenju, institucija za dijagnostiku i liječenje, pregled pacijenata
Foto: pexels/Anna Shvets

Nova epidemija difterije izbila je u internatu sa više od 2.000 učenika u nigerijskoj državi Kano, nakon što su zdravstvene vlasti prijavile slučajeve zaraze u školi.

Među najugroženijima su djeca od pet do 14 godina, dok oko dvije trećine oboljelih nije bilo vakcinisano.

Prema podacima zaključno sa prošlom subotom, 7. novembrom, ukupno je oboljelo 28.151 lica, a 1.126 je preminulo.

Bolest se proširila na 26 nigerijskih država i Federalnu prijestoničku teritoriju, u kojoj se nalazi glavni grad Abudža.

Difterija je potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja prvenstveno zahvata nos i grlo, prenose nigerijski mediji.

Prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa zaraženim licima, zbog čega su internati i ustanove u kojima veliki broj ljudi dijeli smeštaj posebno izloženi riziku od širenja infekcije.

Bez blagovremenog liječenja, bolest može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, srčane komplikacije i smrt.

Zdravstvene vlasti kao glavne prepreke u suzbijanju epidemije navode nedovoljnu pokrivenost vakcinacijom i kašnjenje u traženju medicinske pomoći, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nigerija

epidemija difterije

zaraza

virus

grlobolja

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