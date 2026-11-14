Tanker naletio na minu u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Tanker za prevoz nafte naletio je jutros na pomorsku minu u Ormuskom moreuzu i zapalio se, saopštila je Iranska mornarica.
Iranski kanal Pres TV javio je da je tanker naletio na minu u području koje je iranska vojska označila kao ograničeno za prolaz.
Iran je ranije uveo ograničenja za brodove koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz i napadao je plovila za koja tvrdi da su prekršila ograničenja.
Plovni saobraćaj kroz Ormuski moreuz je ozbiljno ograničen od pokretanja vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana 28. februara, podsjeća RIA Novosti.
Teheran namjerava da zadrži ova ograničenja dok se ne ispune njegovi uslovi, uključujući ukidanje američke blokade i sankcija, prenosi Srna
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