Tanker naletio na minu u Ormuskom moreuzu

Tanker za prevoz nafte naletio je jutros na pomorsku minu u Ormuskom moreuzu i zapalio se, saopštila je Iranska mornarica.

Iranski kanal Pres TV javio je da je tanker naletio na minu u području koje je iranska vojska označila kao ograničeno za prolaz.

Iran je ranije uveo ograničenja za brodove koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz i napadao je plovila za koja tvrdi da su prekršila ograničenja.

Plovni saobraćaj kroz Ormuski moreuz je ozbiljno ograničen od pokretanja vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana 28. februara, podsjeća RIA Novosti.

Teheran namjerava da zadrži ova ograničenja dok se ne ispune njegovi uslovi, uključujući ukidanje američke blokade i sankcija, prenosi Srna