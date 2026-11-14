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Tanker naletio na minu u Ormuskom moreuzu

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АТВ редакција
14.11.2026 12:46

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Teretni brod plovi Persijskim zalivom prema Ormuskom moreuzu, posmatran iz Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati, u srijedu, 21. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Tanker za prevoz nafte naletio je jutros na pomorsku minu u Ormuskom moreuzu i zapalio se, saopštila je Iranska mornarica.

Iranski kanal Pres TV javio je da je tanker naletio na minu u području koje je iranska vojska označila kao ograničeno za prolaz.

Iran je ranije uveo ograničenja za brodove koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz i napadao je plovila za koja tvrdi da su prekršila ograničenja.

Plovni saobraćaj kroz Ormuski moreuz je ozbiljno ograničen od pokretanja vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana 28. februara, podsjeća RIA Novosti.

Teheran namjerava da zadrži ova ograničenja dok se ne ispune njegovi uslovi, uključujući ukidanje američke blokade i sankcija, prenosi Srna

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Tagovi :

Ormuski moreuz

tanker

Mina

Iran

Amerika

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