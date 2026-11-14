Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen priznala je da je EU platila dodatnih 100 milijardi evra za uvoz gasa u 2026. godini, rekao je direktor Odjeljenja za ekonomsku saradnju ruskog Ministarstva spoljnih poslova Dmitrij Biričevski.

"Naša zemlja ima najveće rezerve prirodnog gasa na svijetu i drugi je najveći proizvođač. Da li proizvođač te veličine može biti izolovan kako potrošnja gasa raste? Mislim da se pitanje samo po sebi postavlja kao odgovor", rekao je Biričevski za TASS.

On je napomenuo je da je Rusija glavni igrač na globalnom energetskom tržištu, pouzdan, odgovoran dobavljač prirodnog gasa.

Naglasio je da EU nastavlja da kupuje energente od Rusije, mada u manjim količinama, i da je platila 320 milijardi dolara za te isporuke od 2022. godine, prenosi Srna.