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Šta se dešavalo u kontroli leta tokom haosa na nebu iznad SAD-a?

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АТВ редакција
14.11.2026 10:13

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Kontrola leta SAD, otkazani letovi
Foto: X/printscreen

Snimci radiokomunikacije pilota i kontrolora leta na velikim američkim aerodromima pokazuju kako je izgledala odluka o zabrani polijetanja u cijelom SAD-u.

Kontrolori su priznavali da ni sami nemaju informacija, a piste su poredili s parkingom.

Kontrolor na aerodromu Njuvark Liberti u Nju Džerziju na snimku pilotima prenosi vijest o zabrani koju je izdala Federalna uprava za avijaciju (FAA). Samo nekoliko minuta kasnije kontrolori u Atlanti i Čikagu govore da imaju vrlo malo informacija, prenosi Si-En-En.

"Ni ja ne znam ništa više od ostalih, ne dobijam informacije ni od koga", rekao je jedan kontrolor u Njuvarku. To se čuje na snimku sa servisa Lajv ATC, koji je objavio En-Bi-Si Njuz. Osoblje kontrolnog tornja situaciju je opisalo kao potpuni haos, uz poruke "ostajemo bez prostora" i "imamo ozbiljne probleme s izlazima".

Pista kao parking

Avioni su u narednih sat vremena slijetali, a polijetanja su i dalje bila zaustavljena. Kontrolori su se žalili da nema slobodnih izlaza za avione, a pistu su poredili s parkingom. Usred haosa jedan pilot je kontroloru u Njuvarku kazao: "Nije mi promaklo da je danas petak 13."

Na prilazu Čikagu kontrolor je upozorio pilote da je prilazna kontrola u stanju "ATC Zero", što znači da ne može pružati usluge kontrole leta. Dodao je da je blizu toga i centar kontrole u Čikagu, prema snimku koji je objavio servis ATC.kom, a prenio Si-En.En.

Najviše pažnje privukao je razgovor kontrolorke sa studentom pilotom koji je bio na svom prvom samostalnom letu. Snimak su objavile televizije "WTAE" i "KMBC". Kontrolorka mu je javila da je zabrana na nivou cijele zemlje i savjetovala mu da sleti.

"Gospođo, ja sam student pilot. Iskreno, ovo mi je prvi samostalni let i ne znam šta da radim", odgovorio je. Kontrolorka ga je pitala odakle je poletio i savjetovala mu da sleti na aerodrom Hik u Fort Vortksu u Teksasu, s kojeg je krenuo.

FAA je u petak poslijepodne po lokalnom vremenu zaustavila sva polijetanja u SAD-u "zbog vanrednih okolnosti i iz sigurnosnih razloga". Razlog je bio problem s komunikacijom koji je pogodio sva 22 regionalna centra kontrole leta. Zabrana je ukinuta nakon više od četiri sata, a ministar domovinske sigurnosti Markvejn Mulin rekao je da nema dokaza da je iza kvara bio sajber napad.

Bila je to prva zabrana letova na nivou cijele zemlje od januara 2023. i tek druga od napada 11. septembra 2001. godine.

(Kliks)

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