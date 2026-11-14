Šta se dešavalo u kontroli leta tokom haosa na nebu iznad SAD-a?

Snimci radiokomunikacije pilota i kontrolora leta na velikim američkim aerodromima pokazuju kako je izgledala odluka o zabrani polijetanja u cijelom SAD-u.

Kontrolori su priznavali da ni sami nemaju informacija, a piste su poredili s parkingom.

Kontrolor na aerodromu Njuvark Liberti u Nju Džerziju na snimku pilotima prenosi vijest o zabrani koju je izdala Federalna uprava za avijaciju (FAA). Samo nekoliko minuta kasnije kontrolori u Atlanti i Čikagu govore da imaju vrlo malo informacija, prenosi Si-En-En.

"Ni ja ne znam ništa više od ostalih, ne dobijam informacije ni od koga", rekao je jedan kontrolor u Njuvarku. To se čuje na snimku sa servisa Lajv ATC, koji je objavio En-Bi-Si Njuz. Osoblje kontrolnog tornja situaciju je opisalo kao potpuni haos, uz poruke "ostajemo bez prostora" i "imamo ozbiljne probleme s izlazima".

Pista kao parking

Avioni su u narednih sat vremena slijetali, a polijetanja su i dalje bila zaustavljena. Kontrolori su se žalili da nema slobodnih izlaza za avione, a pistu su poredili s parkingom. Usred haosa jedan pilot je kontroloru u Njuvarku kazao: "Nije mi promaklo da je danas petak 13."

#BREAKING: Air traffic control audio captures the moment a nationwide ground stop is issued, halting departures across the U.S. Transportation Secretary Sean Duffy says a “communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers” prompted the FAA’s order. Technicians are investigating. Departing aircraft are instructed to remain grounded until further notice. International arrivals will be handled on a case-by-case basis. — Alex west (@alex_west19) November 14, 2026

Na prilazu Čikagu kontrolor je upozorio pilote da je prilazna kontrola u stanju "ATC Zero", što znači da ne može pružati usluge kontrole leta. Dodao je da je blizu toga i centar kontrole u Čikagu, prema snimku koji je objavio servis ATC.kom, a prenio Si-En.En.

Najviše pažnje privukao je razgovor kontrolorke sa studentom pilotom koji je bio na svom prvom samostalnom letu. Snimak su objavile televizije "WTAE" i "KMBC". Kontrolorka mu je javila da je zabrana na nivou cijele zemlje i savjetovala mu da sleti.

"Gospođo, ja sam student pilot. Iskreno, ovo mi je prvi samostalni let i ne znam šta da radim", odgovorio je. Kontrolorka ga je pitala odakle je poletio i savjetovala mu da sleti na aerodrom Hik u Fort Vortksu u Teksasu, s kojeg je krenuo.

FAA je u petak poslijepodne po lokalnom vremenu zaustavila sva polijetanja u SAD-u "zbog vanrednih okolnosti i iz sigurnosnih razloga". Razlog je bio problem s komunikacijom koji je pogodio sva 22 regionalna centra kontrole leta. Zabrana je ukinuta nakon više od četiri sata, a ministar domovinske sigurnosti Markvejn Mulin rekao je da nema dokaza da je iza kvara bio sajber napad.

Bila je to prva zabrana letova na nivou cijele zemlje od januara 2023. i tek druga od napada 11. septembra 2001. godine.

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