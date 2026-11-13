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Obustava letova u SAD, oglasila se FAA i ministar: "Ovo nije novi 11. septembar"

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АТВ редакција
13.11.2026 23:39

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Obustava letova u SAD, oglasila se FAA i ministar: "Ovo nije novi 11. septembar"
Foto: Tanjug / AP / Tom Brenner

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) saopštila je da je obustavu vazdušnog saobraćaja širom SAD izazvao privremeni prekid telekomunikacionih veza.

„Iz predostrožnosti smo obustavili sve letove“, saopštila je FAA otprilike sat vremena nakon što je američki ministar saobraćaja Šon Dafi najavio obustavu.

FAA je potvrdila da ima informacije o svim letovima koji su već u vazduhu, dok će o međunarodnim letovima odlučivati od slučaja do slučaja.

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Američki ministar: Ovo neće biti riješeno za sat vremena, nije novi 11. septembar

Američki ministar unutrašnje bezbjednosti Markvejn Mulin izjavio je da će za otklanjanje problema zbog kojeg su obustavljena sva polijetanja u SAD biti potrebno vrijeme, te upozorio da se saobraćaj neće brzo normalizovati.

„Biće potrebno neko vrijeme. Problem neće biti riješen u roku od sat vremena. Biće potrebno vrijeme“, rekao je Mulin novinarima u Bijeloj kući.

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Potvrdio je da je uzrok obustave prekid telekomunikacionih veza i da je Federalna uprava za avijaciju (FAA) iz predostrožnosti zabranila sva polijetanja. Komunikacija sa avionima i dalje se odvija, a neki mogu da slete.

„Svi su bezbjedni. Znamo gdje se nalaze svi avioni. Javnost nema razloga za strah“, poručio je.

„Ovo nije novi 11. septembar“

Mulin je posebno naglasio da nema naznaka da je riječ o napadu na Sjedinjene Američke Države.

„Ovo nije novi 11. septembar. Riječ je o prekidu telekomunikacionih veza. Ovo je nešto sasvim drugo“, rekao je, podsjetivši na terorističke napade 2001. godine, nakon kojih je takođe obustavljen vazdušni saobraćaj širom SAD.

Dodao je da za sada nema razloga da se današnji problemi povezuju sa aktuelnim prekidom rada Majkrosoftovih usluga.

Na pitanje koliko bi obustava mogla da traje, odgovorio je da nadležni još nisu razgovarali o konkretnom vremenskom okviru. Trenutni prioritet je ponovno uspostavljanje komunikacija i omogućavanje bezbjednog slijetanja svih aviona koji su još u vazduhu.

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Amerika

obustava saobraćaja

otkazani letovi

avion

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