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Potpuna obustava letova u SAD: Ovo se desilo još samo dva puta

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АТВ редакција
13.11.2026 22:56

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Potpuna obustava letova u SAD: Ovo se desilo još samo dva puta
Foto: Tanjug / AP / Ross D. Franklin

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je potpunu obustavu avio-saobraćaja na svim aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, do daljeg, pozivajući se na „vanredne okolnosti“.

Kako je navedeno u hitnom obavještenju, riječ je o takozvanom nacionalnom prizemljenju letova (national ground stop), mjeri kojom se zaustavljaju polijetanja aviona ka određenim aerodromima, odnosno obustavlja polazak letova u okviru definisanog područja.

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Američki ministar saobraćaja Šon Dafi potvrdio je da je FAA uvela takozvani ground stop, odnosno obustavu polijetanja aviona na nacionalnom nivou.

Dafi je naveo da je riječ o „problemu u komunikaciji koji utiče na sve centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja na rutiranim vazdušnim putevima“.

Ovo se dogodilo samo dva puta u ovom vijeku

Vazdušni saobraćaj na području cijelih SAD posljednji put je u potpunosti obustavljen u januaru 2023. godine, kada je došlo do pada sistema za obavještavanje pilota.

Prije toga, takva mjera na nacionalnom nivou uvedena je jedino nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

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Tagovi :

FAA

avion

obustava saobraćaja

otkazani letovi

Amerika

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