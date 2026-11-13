Potpuna obustava letova u SAD: Ovo se desilo još samo dva puta

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je potpunu obustavu avio-saobraćaja na svim aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, do daljeg, pozivajući se na „vanredne okolnosti“.

Kako je navedeno u hitnom obavještenju, riječ je o takozvanom nacionalnom prizemljenju letova (national ground stop), mjeri kojom se zaustavljaju polijetanja aviona ka određenim aerodromima, odnosno obustavlja polazak letova u okviru definisanog područja.

Svijet Poznat uzrok potpune obustave polijetanja aviona u SAD: Oglasio se Šon Dafi

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi potvrdio je da je FAA uvela takozvani ground stop, odnosno obustavu polijetanja aviona na nacionalnom nivou.

Dafi je naveo da je riječ o „problemu u komunikaciji koji utiče na sve centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja na rutiranim vazdušnim putevima“.

Ovo se dogodilo samo dva puta u ovom vijeku

Vazdušni saobraćaj na području cijelih SAD posljednji put je u potpunosti obustavljen u januaru 2023. godine, kada je došlo do pada sistema za obavještavanje pilota.

Prije toga, takva mjera na nacionalnom nivou uvedena je jedino nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.