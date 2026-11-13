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Dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na pomorsku minu

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АТВ редакција
13.11.2026 22:30

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Tanker naišao na minu u Ormuzu
Foto: Screenshot / X

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za naftu u Ormuskom moreuzu naletjela na pomorsku minu, zapalila se i eksplodirala.

"Prije sat vremena, dva tankera za naftu, koji su tajno pokušavali ilegalno da prođu kroz Ormuski moreuz sa isključenim radarom i sistemima za pozicioniranje, eksplodirali su i zapalili se nakon što su naišli na pomorsku minu", saopštio je IRGC, a prenio Tasnim.

Kako je navedeno, "plamen jednog od ova dva broda, supertankera, noću je osvjetljavao južne obale Ormuskog moreuza".

IRGC je upozorio vlasnike brodova i kompanije da će tranzit kroz Ormuski moreuz bez koordinacije sa Centrom za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a u Ormuskom moreuzu i ignorisanje iranskih aranžmana za moreuz imati posljedice.

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Tagovi :

Nafta

tanker

Mina

Hormuški moreuz

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