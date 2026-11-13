Sedam aktivista kažnjeni sa po 20.000 evra zbog protesta

Sedam italijanskih klimatskih aktivista iz pokreta "Posljednja generacija" kažnjeno je sa po 20.000 evra zbog organizovanja protesta u "Galeriji Ufici" u Firenci 2024. godine, piše list "Nacione".

U februaru 2024. godine, troje aktivista je na zaštitno staklo ispred slike Sandra Botičelija "Rođenje Venere" pričvrstilo fotografije koje prikazuju posljedice poplava u Toskani, koja se dogodila nekoliko mjeseci ranije.

Takođe su razvili transparent sa zahtjevom za povećanje sredstava za rješavanje problema katastrofa povezanih sa klimatskim promjenama.

U martu su članovi istog pokreta napravili sličnu akciju ispred "Primavere", još jedne slike istog umjetnika. Umjetnička dela nisu pretrpjela bilo kakvu štetu usljed ovih akcija.

Demonstranti su kažnjeni prema zakonu o zaštiti kulturne baštine, koji je stupio na snagu 2024. godine nakon niza sličnih incidenata, piše list.

Zakon predviđa kazne u rasponu od 20.000 do 60.000 evra za oštećenje lokaliteta kulturne ili prirodne baštine ili ometanje njihovog korištenja, prenosi Srna.

Aktivisti su oslobođeni optužbi u vezi sa narušavanjem javnog reda, održavanjem neovlašćenih demonstracija i kršenjem zahtjeva da ostanu u svom mestu prebivališta, objavio je "Nacione".