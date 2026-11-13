Zemljotres jačine 5,9 stepeni pogodio Peru

Zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihterove skale registrovan je u Tihom okeanu na 100 kilometara od obale Perua, saopštio je Geofizički institut ove zemlje.

Potresi su, kako se navodi, zabilježeni u regiji Ika na jugozapadu Perua, na dubini od 32 kilometra.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili šteti, prenosi Srna.