Logo

Zemljotres jačine 5,9 stepeni pogodio Peru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 20:33

Komentari:

0
Digitalni globus sa seizmičkim talasom prikazuje zemljotrese i geofiziku.
Foto: Pixabay/psc631798

Zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihterove skale registrovan je u Tihom okeanu na 100 kilometara od obale Perua, saopštio je Geofizički institut ove zemlje.

Potresi su, kako se navodi, zabilježeni u regiji Ika na jugozapadu Perua, na dubini od 32 kilometra.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili šteti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Peru

Komentari (0)

Pročitajte više

Zemljotres pogodio BiH!

BiH

Zemljotres pogodio BiH!

2 d

0
Zatreslo se tlo u Crnoj Gori, osjetilo se i u Srpskoj

Region

Zatreslo se tlo u Crnoj Gori, osjetilo se i u Srpskoj

3 d

2
Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.

Svijet

Ljuljale se zgrade u Gvatemala Sitiju

3 d

0
Zemljotres Tokio

Svijet

Zemljotres jačine 6,1 stepen pogodio regiju Tokija

1 sedm

0

Više iz rubrike

Britanski premijer Kir Starmer, nije na slici, i poljski premijer Donald Tusk prisustvuju bilateralnom sastanku dok zemlje formalizuju sporazum o bezbjednosti između Velike Britanije i Poljske, u RAF Northolt, blizu Aksbridža, Engleska, u srijedu 27. maja 2026.

Svijet

Tusk: Poljska više neće plaćati za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu

1 h

1
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski govori tokom konferencije za novinare u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Oslu, u Norveškoj.

Svijet

Vladimira Zelenskog u Irskoj dočekali jajima

1 h

0
Kineski predsjednik Si Đinping prisustvuje čajanju u Crvenoj sobi Bijele kuće, petak, 25. septembra 2026. godine, u Vašingtonu.

Svijet

Šta je "tiho zastrašivanje"? Kina je spremna

2 h

0
Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: EU nije pozvana na pregovore između Rusije i Ukrajine

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima