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Vladimira Zelenskog u Irskoj dočekali jajima

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АТВ редакција
13.11.2026 19:50

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski govori tokom konferencije za novinare u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Oslu, u Norveškoj.
Foto: Tanjug/Lise Åserud/NTB Scanpix via AP

Jedan od automobila iz kolone Vladimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posjete Irskoj, prenio je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

Marfi je na društvenoj mreži Iks objavio snimak incidenta, uz diplomatski odmeren komentar da je "jedan od automobila iz kolone Zelenskog stigao pomalo isprljan".

Zelenski je u irskoj prestonici učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, gdje se sastao sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Američki izaslanici u Irsku su doputovali nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Na sastanku su razmatrani rezultati trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, razmjena zarobljenika i mogućnost uključivanja evropskih predstavnika u pregovarački proces.

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Tagovi :

Vladimir Zelenski

Irska

jaja

Ukrajina

Rusija

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