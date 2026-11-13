Vladimira Zelenskog u Irskoj dočekali jajima

Jedan od automobila iz kolone Vladimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posjete Irskoj, prenio je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

Marfi je na društvenoj mreži Iks objavio snimak incidenta, uz diplomatski odmeren komentar da je "jedan od automobila iz kolone Zelenskog stigao pomalo isprljan".

Zelensky's motorcade got egged during his Ireland visit. People are tired of this begging dictator. https://t.co/JFAJlB6iIk — Chay Bowes (@BowesChay) November 13, 2026

Zelenski je u irskoj prestonici učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, gdje se sastao sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Američki izaslanici u Irsku su doputovali nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Na sastanku su razmatrani rezultati trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, razmjena zarobljenika i mogućnost uključivanja evropskih predstavnika u pregovarački proces.