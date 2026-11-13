OpenAI upao na sajt ministarstva: Australija osniva regulatorno tijelo za AI

Australija je odlučila da osnuje regulatorno tijelo za bezbjednost AI nakon incidenta sa kompanijom OpenAI.

Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je danas da ta zemlja planira da osnuje regulatorno tijelo za bezbjednost vještačke inteligencije (AI), nakon što je agent kompanije OpenAI u junu neovlašćeno pristupio veb-sajtu australijskog Ministarstva zdravlja.

Novo regulatorno tijelo sprovodiće zakonski utvrđene standarde za vještačku inteligenciju, koji će važiti za sve kompanije koje razvijaju najnaprednije sisteme vještačke inteligencije i žele da posluju u Australiji, prenio je AP.

Predviđene su i novčane kazne, čiji iznos vlada još nije precizirala.

Albaneze je rekao da je direktoru OpenAI-ja Semu Altmanu zamjerio što je kompaniji bilo potrebno previše vremena da u septembru obavesti australijsku vladu da je njen agent tri mjeseca ranije pristupio vladinim veb-sajtovima.

Podaci su neovlašćeno preuzeti 18. juna sa javno dostupnog portala "Medicare Statistics Reporting Service", a u međuvremenu su postali javno dostupni, prenosi Tanjug.

Svijet Šveđani testirali borbeni avion kojim upravlja vještačka inteligencija, uskoro bi mogao u vojnu upotrebu

Za sada nije utvrđeno da li je incidentom prekršen neki od australijskih zakona.

OpenAI se u septembru izvinio zbog incidenta i sporog reagovanja, navodeći da je trebalo bolje da upravlja odgovorom na situaciju.

Vladina istraga rezultirala je nizom preporuka, uključujući razmatranje izmena zakona.

Albaneze je rekao da je vlada prihvatila sve preporuke, među kojima su i one koje se odnose na moguću reformu krivičnog zakonodavstva.

Osnivanje regulatornog tijela usledilo bi nakon što je Australija 2015. godine imenovala povjerenika za bezbjednost na internetu, a od decembra prošle godine sprovodi i zabranu posedovanja naloga na popularnim društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina.