Haos širom svijeta zbog pada Majkrosofta: Kompanije se vratile korišćenju faksa

Više od 12 sati trajao je prekid rada Majkrosoftovih (Microsoft) servisa Autluk (Outlook) i Tims (Teams), koji je u petak izazvao ozbiljne probleme u komunikaciji kompanija i državnih institucija širom svijeta. Posljedice su bile toliko velike da su pojedine kompanije bile primorane da se vrate korišćenju faks mašina, dok su finansijske transakcije odgađane, a poslovanje brojnih organizacija otežano.

Problemi su pogodili stotine miliona korisnika dva servisa koji se svakodnevno koriste za poslovnu komunikaciju. Korisnici nisu mogli da šalju elektronsku poštu, pristupaju kalendarima niti organizuju sastanke putem interneta.

Iz Majkrosofta su saopštili da je uzrok prekida bio problem sa serverima, koji je uticao i na rad njihovog asistenta zasnovanog na vještačkoj inteligenciji Kopajlot (Copilot). Kompanija je započela širu primjenu softverskih ispravki, nakon čega je došlo do postepene stabilizacije sistema.

Naglasili su da nemaju saznanja o bilo kakvim zlonamjernim aktivnostima koje bi mogle biti povezane sa incidentom.

Majkrosoft problemi Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Prekid je prvenstveno pogodio funkcije povezane sa Eksčejndž onlajnom (Exchange Online), Majkrosoftovom platformom za elektronsku poštu i upravljanje kalendarima u oblaku. Aplikacije koje nisu bile povezane sa ovom uslugom nastavile su da funkcionišu, dok su organizacije koje Majkrosoftove servise koriste na sopstvenim serverima bile u nešto povoljnijem položaju.

Problemi su zabilježeni u državnim institucijama od Australije i Japana do Sjedinjenih Američkih Država, ali i u brojnim privatnim kompanijama. Finansijske institucije prijavljivale su kašnjenja u poslovanju, pojedine kompanije nisu mogle na vrijeme da objave finansijske rezultate, dok su avio-prevoznici upozoravali putnike na moguća kašnjenja u komunikaciji.

U Velikoj Britaniji prekid je pogodio i Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), kao i londonsku Metropolitensku policiju.

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Iz britanske vlade saopšteno je da sarađuju sa Majkrosoftom kako bi se problem što prije riješio.

Zbog nemogućnosti pristupa elektronskoj pošti i drugim servisima, londonska policija imala je poteškoće sa prijavljivanjem pojedinih krivičnih djela putem interneta. Ipak, naglašeno je da sposobnost policije da reaguje na pozive građana nije bila ugrožena.

U zdravstvenim ustanovama pribjegavalo se alternativnim rješenjima, uključujući druge informacione sisteme i vođenje dokumentacije na papiru.

Posljedice su bile vidljive i na finansijskim tržištima. Evropski berzanski operater Euronekst (Euronext) prijavio je probleme sa elektronskom poštom, dok je britanska osiguravajuća kompanija Aviva (Aviva) aktivirala rezervne sisteme za predstavljanje finansijskih rezultata.

Danski transportni gigant Mersk (Maersk) upozorio je klijente na kašnjenja u dostavljanju informacija.

Majkrosoft Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Poteškoće su imale i američke kompanije za razvoj vještačke inteligencije OpenAI (OpenAI) i Antropik (Anthropic), čiji su konektori povezani sa Majkrosoftovim servisima bili pogođeni prekidom.

Indijske avio-kompanije Indigo (IndiGo), Akasa er (Akasa Air) i Er Indija (Air India) takođe su prijavile probleme sa korisničkom podrškom putem elektronske pošte.

Posebno neobična situacija zabilježena je na Tajvanu, gdje su problemi sa Majkrosoftovim servisima poremetili rad kompanija za upravljanje fondovima, osiguravajućih društava i investicionih kompanija.

Jedna od kompanija bila je primorana da otkaže transakciju otkupa obveznica, potvrdio je za Rojters izvor upoznat sa situacijom. Druga finansijska kompanija morala je da koristi faks kako bi potvrdila obavljene transakcije.

Prekid je uticao i na objavljivanje poslovnih rezultata. Američki proizvođač električnih kamiona Vorkhors grup (Workhorse Group) u četvrtak je odgodio predstavljanje rezultata za 16. novembar, dok je švajcarski Rišmon (Richemont) u petak nakratko odgodio objavljivanje polugodišnjih rezultata.

U Australiji su među pogođenim institucijama bile i obavještajna agencija i federalna policija.

Australijski ministar za sajber bezbjednost Toni Berk izjavio je da Majkrosoft ne sumnja na sajber napad, dodajući da su problemi uglavnom bili vezani za sisteme elektronske pošte.

Ovaj incident predstavlja jedan od najdužih prekida rada Majkrosoftovih servisa u istoriji kompanije, ali i drugi veliki poremećaj ove godine.

Slični problemi zabilježeni su u januaru ove godine i oktobru prošle godine, dok je prošlog mjeseca prekid rada Majkrosoftove platforme u oblaku Azur (Azure) pogodio brojne industrije širom svijeta.

Novi problemi ponovo su otvorili pitanje prevelike zavisnosti globalne ekonomije od malog broja tehnoloških kompanija koje istovremeno obezbjeđuju softver i infrastrukturu neophodnu za njegov rad.

Akcije Majkrosofta oslabile su za 1,7 odsto u trgovanju prije otvaranja berze, što je lošiji rezultat od kretanja šireg tržišta. Uprkos tome, od početka godine zabilježile su rast od približno osam odsto.

Tržišni analitičar platforme eToro (eToro) Džoš Gilbert upozorio je da je posebno zabrinjavajuće to što ovo nije prvi prekid rada Majkrosoftovih servisa 365 tokom godine.

Prema njegovim riječima, ukoliko problemi sa pouzdanošću postanu učestali, kompanije bi mogle da preispitaju odluku da sve veći dio poslovanja povjeravaju jednom dobavljaču.

Ipak, dio analitičara smatra da ovakvi incidenti neće nužno dovesti do masovnog odlaska korisnika kod konkurencije, jer bi zamjena sistema koji su duboko integrisani u svakodnevno poslovanje zahtijevala velike troškove i značajne organizacione promjene.