Iran tvrdi da je uništio američki vojni radar u Bahreinu

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađala i uništila američki radar za rano upozoravanje u Bahreinu, kao odgovor na američki vazdušni udar na komunikacioni toranj u Siriku, koji gleda na Ormuski moreuz. Ovo je prvi direktan napad Irana na američke vojne objekte u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Ovo je ozbiljno upozorenje agresorskom neprijatelju da prekine sa svojim vazdušnim provokacijama i krijumčarenjem nafte u Ormuskom moreuzu", naveli su iz IRCG-a. "U slučaju ponovljenih kršenja i agresije, vazduhoplovne snage Revolucionarne garde su u stanju potpune pripravnosti da se suoče sa neprijateljem bez ikakvih ograničenja."

Američki predsjednik Donald Tramp je u nizu medijskih intervjua tokom protekla 24 sata izjavio da će napasti Iran samo ako to bude neophodno, tvrdeći da su ga zemlje Zaliva, poput Saudijske Arabije, pozvale da odustane od planiranih vojnih udara velikih razmjera.