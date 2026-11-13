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Sudarili se kamion i autobus, najmanje 23 mrtvih

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АТВ редакција
13.11.2026 14:36

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Policijsko auto
Foto: Pexel/Pixabay

Najmanje 23 ljudi je poginulo, a nekoliko je povrijeđeno u sudaru kamiona i autobusa u državi Asam na sjeveroistoku Indije, izjavio je policijski službenik Golagat Svapnanel Deka.

"Potvrđeno je da su 23 osobe poginule i sedam je prebačeno u bolnicu. Broj poginulih možda nije konačan", rekao je Deka, prenosi "Srna".

Prema njegovim riječima, autobus je bio na putu ka susjednoj oblasti i tridesetak ljudi je bilo u vozilu. Vozač kamiona nalazi se među povrijeđenima.

Nesreća se desila na auto-putu nedaleko od Nacionalnog parka "Kaziranga", koji se nalazi na Uneskovoj listi Svjetske baštine.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Indija

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