Sudarili se kamion i autobus, najmanje 23 mrtvih

Najmanje 23 ljudi je poginulo, a nekoliko je povrijeđeno u sudaru kamiona i autobusa u državi Asam na sjeveroistoku Indije, izjavio je policijski službenik Golagat Svapnanel Deka.

"Potvrđeno je da su 23 osobe poginule i sedam je prebačeno u bolnicu. Broj poginulih možda nije konačan", rekao je Deka, prenosi "Srna".

Prema njegovim riječima, autobus je bio na putu ka susjednoj oblasti i tridesetak ljudi je bilo u vozilu. Vozač kamiona nalazi se među povrijeđenima.

Nesreća se desila na auto-putu nedaleko od Nacionalnog parka "Kaziranga", koji se nalazi na Uneskovoj listi Svjetske baštine.