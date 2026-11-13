Logo

Peskov: Zelenski praktično priznao

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 14:09

Komentari:

0
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prisustvuje sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednice Tanzanije Samije Suluhu Hasan u Velikom kremaljskom dvorcu Kremlja u Moskvi, u srijedu, 3. juna 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da je Vladimir Zelenski praktično priznao da Rusija kontroliše Konstantinovku, komentarišući tvrdnje ukrajinske strane da Moskva namerava da iskoristi predloženu humanitarnu misiju za rotaciju svojih vojnika.

„Ako oni smatraju da mi koristimo humanitarnu misiju za rotaciju vojnika, onda se slažu sa tim da kontrolišemo Konstantinovku“, izjavio je Peskov za RIA Novosti.

On je istakao da su ruske snage spremne da započnu deminiranje područja oko grada, za šta bi, prema njegovim riječima, bilo potrebno pet dana.

„Ako Ukrajinci, kako tvrde, kontrolišu Konstantinovku, neka oni to urade. Neka sprovedu deminiranje“, poručio je portparol ruskog predsjednika.

Peskov je naveo da Moskva očekuje da humanitarna misija bude sprovedena pod rukovodstvom ombudsmana Rusije i Ukrajine, uz medijski nadzor. Naglasio je da je cilj inicijative evakuacija civilnog stanovništva iz grada.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u četvrtak, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki po uzoru na iskustvo iz Aljoški.

Putin je tom prilikom izjavio da Rusija kontroliše Konstantinovku i da je spremna da osigura bezbjednost humanitarne operacije, prenosi Sputnjnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Konstantinovka

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.

Svijet

Njemačka prezadužena: Milioni ljudi ne mogu da vraćaju dugove

28 min

0
Dječak se igra dok se zgrada urušava u Bruklinu.

Svijet

(UZNEMIRUJUĆE) Djeca se bezbrižno igrala, a onda je cijela zgrada počela da se ruši

53 min

0
Pokušaj ubistva Sergeja Zavorotnog

Svijet

Raznesen auto u Moskvi: Na meti pomoćnik bivšeg premijera Ukrajine

2 h

0
Kremlj: Putin nikad nije odbijao kontakte sa Evropljanima

Svijet

Kremlj: Putin nikad nije odbijao kontakte sa Evropljanima

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima