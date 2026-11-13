Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da je Vladimir Zelenski praktično priznao da Rusija kontroliše Konstantinovku, komentarišući tvrdnje ukrajinske strane da Moskva namerava da iskoristi predloženu humanitarnu misiju za rotaciju svojih vojnika.

„Ako oni smatraju da mi koristimo humanitarnu misiju za rotaciju vojnika, onda se slažu sa tim da kontrolišemo Konstantinovku“, izjavio je Peskov za RIA Novosti.

On je istakao da su ruske snage spremne da započnu deminiranje područja oko grada, za šta bi, prema njegovim riječima, bilo potrebno pet dana.

„Ako Ukrajinci, kako tvrde, kontrolišu Konstantinovku, neka oni to urade. Neka sprovedu deminiranje“, poručio je portparol ruskog predsjednika.

Peskov je naveo da Moskva očekuje da humanitarna misija bude sprovedena pod rukovodstvom ombudsmana Rusije i Ukrajine, uz medijski nadzor. Naglasio je da je cilj inicijative evakuacija civilnog stanovništva iz grada.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u četvrtak, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki po uzoru na iskustvo iz Aljoški.

Putin je tom prilikom izjavio da Rusija kontroliše Konstantinovku i da je spremna da osigura bezbjednost humanitarne operacije, prenosi Sputnjnik.