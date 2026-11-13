Upozorenje za vlasnike BMV-a, moguće izazivanje požara i kad je motor ugašen

Američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima /NHTSA/ pozvala je vlasnike više od 720.000 vozila marke "Be-Em-Ve" da ih parkiraju na otvorenom zbog rizika od požara, dok se ne izvrše popravke.

"Be-Em-Ve" je saopštio da povlači 720.796 vozila zbog rizika od izbijanja požara dok su automobili parkirani i motori ugašeni. Vozila su prethodno povučena 2024. godine zbog problema sa vodenom pumpom i popravka se mora ponovo izvršiti, navodi NHTSA. Ekonomija Profit BMV-a pao za 15 odsto Uprava za bezbjednost saobraćaja pozvala je vlasnike "da parkiraju svoja vozila napolju i dalje od zgrada i drugih vozila dok se automobili ne poprave", prenosi Srna. "Be-Em-Ve" još radi na rješavanju problema.

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