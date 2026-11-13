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Djeca se posvađala, pa došlo do pucnjave: Ima mrtvih, među njima i dva brata

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АТВ редакција
13.11.2026 16:53

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Djeca se posvađala, pa došlo do pucnjave: Ima mrtvih, među njima i dva brata
Foto: Envato/travelarium

Tri osobe su ubijene kada je svađa među djecom prerasla u smrtonosni sukob u pakistanskom gradu Fateh Džangu, u blizini Atoka, objavila je u petak televizija 24NjusHD.

Incident se dogodio u naselju Nai Abadi, gdje je rasprava među djecom dovela do sukoba između odraslih članova njihovih porodica.

Tokom svađe jedan od muškaraca izvadio je pištolj i otvorio vatru. Tri osobe preminule su na licu mjesta.

Stradali su identifikovani kao Samad (28), Sajid (35), i Amir Aziz (55). Samad i Sajid bili su rođena braća.

Tijela ubijenih prevezena su u Tehsilsku bolnicu u Fateh Džangu, a policija je odmah po prijavi izašla na mjesto zločina.

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Prema navodima policije, osumnjičeni je pobjegao, a u toku su racije na različitim lokacijama kako bi bio uhapšen.

Premijerka provincije Pendžab, pokrajinski generalni inspektor policije i regionalni policijski komandir iz Ravalpindija obavješteni su o incidentu i reagovali su povodom njega.

Regionalni policijski komandir naredio je visokim policijskim zvaničnicima da odmah izađu na mjesto događaja i pokrenu sveobuhvatnu i transparentnu istragu kako bi počinilac bio priveden pravdi, prenosi 24NjusHD.

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Ubistvo

Svađa

Pakistan

porodica

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