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Dodatno naoružavanje: Pakistan naručio 100.000 dronova!

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АТВ редакција
13.11.2026 17:03

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Kamikaza dron srednje veličine leti u vježbama obalskog napada i odbrane u blizini obale tokom godišnjih vojnih vežbi Han Kuang u Kaosjungu, na jugu Tajvana, u subotu, 8. avgusta 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Pakistan je naručio 100.000 FPV dronova i niz drugih bespilotnih sistema od turske kompanije "Pasifik teknolodži", javio je "Difens blog".

U izvještaju se navodi da je ugovorom predviđena trogodišnja saradnja.

Ugovor je potpisan nakon uspješnog završetka testova i procjene opreme u skladu sa prethodnim okvirnim dogovorom.

Pored 100.000 dronova, pakistanska vojska će dobiti i deset bespilotnih helikoptera "alpin", 25 mini-helikoptera "dumrul", 500 komada municije "deli" i 250 kopnenih sistema "korgan".

Dokument predviđa snabdijevanje, prodaju, distribuciju i organizaciju lokalne montaže i proizvodnje ovih bespilotnih sistema u Pakistanu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Napad dronovima

Pakistan

Turska

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