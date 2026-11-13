Dodatno naoružavanje: Pakistan naručio 100.000 dronova!

Autor:ATV redakcija
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Pakistan je naručio 100.000 FPV dronova i niz drugih bespilotnih sistema od turske kompanije "Pasifik teknolodži", javio je "Difens blog".
U izvještaju se navodi da je ugovorom predviđena trogodišnja saradnja.
Ugovor je potpisan nakon uspješnog završetka testova i procjene opreme u skladu sa prethodnim okvirnim dogovorom.
Pored 100.000 dronova, pakistanska vojska će dobiti i deset bespilotnih helikoptera "alpin", 25 mini-helikoptera "dumrul", 500 komada municije "deli" i 250 kopnenih sistema "korgan".
Dokument predviđa snabdijevanje, prodaju, distribuciju i organizaciju lokalne montaže i proizvodnje ovih bespilotnih sistema u Pakistanu, prenosi Srna.
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