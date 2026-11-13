Medvedev: EU nije pozvana na pregovore između Rusije i Ukrajine

Autor:ATV redakcija
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EU još nije pozvana na pregovore između Rusije i Ukrajine, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
"Niko još nije pozvao EU na pregovore", objavio je Medvedev na servisu "Maks".
Komentarišući mogućnost imenovanja visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost EU Kaje Kalas za evropskog pregovarača za ukrajinsko rješenje, Medvedev je rekao da nju niko ne želi u toj ulozi.
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