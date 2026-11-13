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Medvedev: EU nije pozvana na pregovore između Rusije i Ukrajine

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АТВ редакција
13.11.2026 18:31

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Dmitrij Medvedev
Foto: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

EU još nije pozvana na pregovore između Rusije i Ukrajine, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Niko još nije pozvao EU na pregovore", objavio je Medvedev na servisu "Maks".

Komentarišući mogućnost imenovanja visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost EU Kaje Kalas za evropskog pregovarača za ukrajinsko rješenje, Medvedev je rekao da nju niko ne želi u toj ulozi.

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Evropska unija

Rusija

Dmitrij Medvedev

Ukrajina

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