Tusk: Poljska više neće plaćati za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu

Autor:ATV redakcija
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Poljska više neće uplaćivati doprinose NATO programu za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
"Obavijestio sam generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea da, za sada, nećemo uplaćivati doprinose u program PURL – evropska sredstva namijenjena za američko naoružanje za Ukrajinu", izjavio je Tusk tokom konferencije za novinare.
Poljski premijer je ovu odluku obrazložio visokim budžetskim deficitom i sopstvenim izdacima zemlje za odbranu.
Nedavno je poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski izjavio da Varšava više nije u mogućnosti da isporučuje Kijevu rakete za sisteme "patriot" jer ih ni sama nema dovoljno.
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