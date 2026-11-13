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Tusk: Poljska više neće plaćati za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu

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АТВ редакција
13.11.2026 20:13

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Britanski premijer Kir Starmer, nije na slici, i poljski premijer Donald Tusk prisustvuju bilateralnom sastanku dok zemlje formalizuju sporazum o bezbjednosti između Velike Britanije i Poljske, u RAF Northolt, blizu Aksbridža, Engleska, u srijedu 27. maja 2026.
Foto: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Poljska više neće uplaćivati doprinose NATO programu za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

"Obavijestio sam generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea da, za sada, nećemo uplaćivati doprinose u program PURL – evropska sredstva namijenjena za američko naoružanje za Ukrajinu", izjavio je Tusk tokom konferencije za novinare.

Poljski premijer je ovu odluku obrazložio visokim budžetskim deficitom i sopstvenim izdacima zemlje za odbranu.

Nedavno je poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski izjavio da Varšava više nije u mogućnosti da isporučuje Kijevu rakete za sisteme "patriot" jer ih ni sama nema dovoljno.

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Tagovi :

Donald Tusk

Poljska

Ukrajina

NATO

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