Tusk: Poljska više neće plaćati za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu

Poljska više neće uplaćivati doprinose NATO programu za nabavku američkog naoružanja za Ukrajinu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

"Obavijestio sam generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea da, za sada, nećemo uplaćivati doprinose u program PURL – evropska sredstva namijenjena za američko naoružanje za Ukrajinu", izjavio je Tusk tokom konferencije za novinare.

Poljski premijer je ovu odluku obrazložio visokim budžetskim deficitom i sopstvenim izdacima zemlje za odbranu.

Nedavno je poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski izjavio da Varšava više nije u mogućnosti da isporučuje Kijevu rakete za sisteme "patriot" jer ih ni sama nema dovoljno.