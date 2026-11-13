Tri scenarija za novi udar: Pripreme u toku?

Izraelska vojska se priprema za tri moguća scenarija koja uključuju obnavljanje sukoba sa Iranom, uključujući zajedničku operaciju sa Sjedinjenim Državama i nezavisni izraelski napad, objavio je Kanal 13.

Izraelski emiter je u petak saopštio da se pripreme nastavljaju uprkos procjeni načelnika Generalštaba da ne postoji neposredna potreba za napadom na Iran.

Prvi scenario uključuje iranski napad na Izrael i američke baze na Bliskom istoku, što bi navelo Izrael da sprovede planove odgovora razvijene zajedno sa Centralnom komandom SAD, potencijalno uz učešće Sjedinjenih Država.

Drugi scenario, opisan kao poželjna opcija vojske, uključuje odluku američkog predsjednika Donalda Trampa da nastavi vojne operacije protiv Irana zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Takva kampanja mogla bi da traje danima ili sedmicama, a obje zemlje bi ciljale iranske raketne i bespilotne objekte, nuklearna postrojenja i ekonomsku i energetsku infrastrukturu.

Treći scenario uključuje pokretanje nezavisne izraelske operacije protiv Irana, potencijalno uz odobrenje Bijele kuće. Kanal 13 je naveo da bi izraelska vojska i dalje zavisila od američkih kapaciteta za dopunjavanje goriva u vazduhu i učešća Vašingtona u organizovanju okončanja borbi. Vojska navodno nerado pokreće takvu operaciju tokom izraelske političke tranzicije bez jasno definisanih ciljeva.

U izvještaju se takođe navodi da izraelska vojna obavještajna služba i Mosad procjenjuju da Iran proizvodi oko 50 raketa zemlja-zemlja mjesečno, što je približno 20 odsto više nego prije prethodnog rata.

Procjena dolazi u trenutku kada Tramp teži postizanju sporazuma sa Teheranom i izrazio je uvjerenje da su Sjedinjene Države već ostvarile svoje vojne ciljeve.