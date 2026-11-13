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Uzbuna u cijeloj Americi: Hitna zabrana polijetanja svih aviona na teritoriji SAD-a

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АТВ редакција
13.11.2026 22:13

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Uzbuna u cijeloj Americi: Hitna zabrana polijetanja svih aviona na teritoriji SAD-a
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je potpunu obustavu avio-saobraćaja na svim aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, do daljeg, pozivajući se na „vanredne okolnosti“.

Kako je navedeno u hitnom obavještenju, riječ je o takozvanom nacionalnom prizemljenju letova (national ground stop), mjeri kojom se zaustavljaju polijetanja aviona ka određenim aerodromima, odnosno obustavlja polazak letova u okviru definisanog područja.

Prema dostupnim informacijama, naredba je izdata iz bezbjednosnih razloga, ali FAA za sada nije objavila šta je konkretno izazvalo ovu vanrednu situaciju. Ni očekivano trajanje obustave nije poznato.

Prema navodima iz obavještenja koje se dijeli među avio-operaterima, svi avioni koji čekaju na polijetanje moraju da ostanu na zemlji do nove naredbe. Dolazni međunarodni letovi biće razmatrani pojedinačno.

Šta znači ova odluka?

Obustava poznata kao ground stop jedna je od najrestriktivnijih mjera koje FAA može da uvede u upravljanju vazdušnim saobraćajem. Ona podrazumijeva privremenu zabranu polijetanja za avione obuhvaćene naredbom, kako bi se spriječilo dodatno opterećenje sistema i omogućilo bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Ovakve mjere mogu se uvoditi zbog ozbiljnih problema u kontroli leta, tehničkih kvarova, prekida komunikacija, vremenskih nepogoda ili drugih okolnosti koje ugrožavaju bezbjednost.

Pojedini korisnici i učesnici u avio-saobraćaju na društvenim mrežama pominju moguće probleme sa komunikacionim sistemima i opremom za kontrolu leta, ali ti navodi za sada nisu zvanično potvrđeni.

Prema izvještaju „Aksiosa“, riječ je o izuzetno rijetkoj odluci koja obuhvata aerodrome širom SAD.

(Telegraf)

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Tagovi :

avion

Amerika

obustava saobraćaja

letovi

FAA

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