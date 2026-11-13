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Poznat uzrok potpune obustave polijetanja aviona u SAD: Oglasio se Šon Dafi

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АТВ редакција
13.11.2026 22:34

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Avion je vrsta vazduhoplova čvrste konstrukcije sa sopstvenim pogonom, koji proizvodi uzgon pomoću fiksnih krila i omogućava let kroz vazduh.
Foto: pexels/Mr Ozturk

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) izdala je naredbu o potpunoj obustavi avio-saobraćaja širom Sjedinjenih Američkih Država zbog problema u komunikacionom sistemu koji je uticao na sve regionalne centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi potvrdio je da je FAA uvela takozvani ground stop, odnosno obustavu polijetanja aviona na nacionalnom nivou.

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Dafi je naveo da je riječ o „problemu u komunikaciji koji utiče na sve centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja na rutiranim vazdušnim putevima“.

Tehničari Federalne uprave za avijaciju istražuju uzrok problema, a za sada nema dodatnih informacija o tome koliko bi obustava mogla da traje.

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Tagovi :

FAA

avion

Amerika

obustava saobraćaja

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