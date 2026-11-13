Poznat uzrok potpune obustave polijetanja aviona u SAD: Oglasio se Šon Dafi

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) izdala je naredbu o potpunoj obustavi avio-saobraćaja širom Sjedinjenih Američkih Država zbog problema u komunikacionom sistemu koji je uticao na sve regionalne centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi potvrdio je da je FAA uvela takozvani ground stop, odnosno obustavu polijetanja aviona na nacionalnom nivou.

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Dafi je naveo da je riječ o „problemu u komunikaciji koji utiče na sve centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja na rutiranim vazdušnim putevima“.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Tehničari Federalne uprave za avijaciju istražuju uzrok problema, a za sada nema dodatnih informacija o tome koliko bi obustava mogla da traje.