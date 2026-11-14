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Haos u američkom vazdušnom saobraćaju: Otkazano gotovo 2.500 letova

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АТВ редакција
14.11.2026 08:26

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Avion kompanija „Frontijer erlajns“ i „Ameriken erlajns“ nalaze se jedan pored drugog uz rulnu stazu na Međunarodnom aerodromu Dalas-Fort Vort u Teksasu, u petak, 13. novembra 2026. godine, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) obustavila letove širom SAD.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Kompanija za praćenje letova "Flajtaver" saopštila je da su do sada otkazana 2.493 leta unutar, ka i iz SAD.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD ranije je saopštila da je pojedinim avionima dozvoljeno polijetanje nakon što je ukinuta obustava letenja, objavio je portal "Baha".

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je novinarima da je obustava došla zbog zastarjelog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja i preopterećenih rutera, a ministar za unutrašnju bezbjednost Markvejn Malin je dodao da je to mjera predostrožnosti, prenosi Srna.

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Tagovi :

otkazani letovi

Amerika

Frontijer erlajns

obustava saobraćaja

Šon Dafi

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