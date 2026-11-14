Kompanija za praćenje letova "Flajtaver" saopštila je da su do sada otkazana 2.493 leta unutar, ka i iz SAD.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD ranije je saopštila da je pojedinim avionima dozvoljeno polijetanje nakon što je ukinuta obustava letenja, objavio je portal "Baha".

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je novinarima da je obustava došla zbog zastarjelog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja i preopterećenih rutera, a ministar za unutrašnju bezbjednost Markvejn Malin je dodao da je to mjera predostrožnosti, prenosi Srna.