Kruzer se prevrnuo nakon sudara s tankerom na Misisipiju: 32 osobe završile u bolnici

Tanker se sudario s riječnim kruzerom na rijeci Misisipi u američkom Nju Orleansu, nakon čega se putnički brod prevrnuo na bok. U bolnici su završile 32 osobe, ali niko nije životno ugrožen, potvrdile su lokalne vlasti.

Svi putnici i članovi posade su na broju, a niko se ne vodi kao nestao. Gradonačelnica Nju Orleansa Helena Moreno izjavila je da je, s obzirom na težinu nesreće, pravo čudo što niko nije poginuo.

Tanker izgubio kontrolu i udario u kruzer

Nesreća se dogodila juče oko 12.30 časova po lokalnom vremenu, kada je tanker „Atlantik asfalt“ udario u riječni kruzer „Amerikan heritidž“, koji je bio privezan uz obalu Misisipija u luci Nju Orleans.

Prema riječima gradonačelnice Moreno, tanker je izgubio kontrolu prije sudara. Američka obalska straža istražuje okolnosti nesreće, a zvaničan uzrok gubitka kontrole zasad nije utvrđen.

Udarac je teško oštetio putnički brod, koji je počeo da prima vodu i da se naginje. Ubrzo se prevrnuo na bok, a dio plovila ostao je pod vodom.

Putnici završili u rijeci

Nakon sudara putnici su pokušali što brže da napuste kruzer. Nekoliko njih je pritom završilo u Misisipiju, dok su drugi pokušavali da pronađu siguran izlaz sa broda koji se naginjao.

U trenutku nesreće na kruzeru je bilo oko 129 putnika i članova posade, prema prvim informacijama lučkih vlasti. Naknadno je potvrđeno da se na oba plovila ukupno nalazilo oko 180 ljudi.

Među putnicima je bilo mnogo starijih osoba, zbog čega su spasioci u početku strahovali da su neki od njih ostali zarobljeni u unutrašnjosti kruzera.

„Pravo čudo na Misisipiju“

Gradonačelnica Helena Moreno potvrdila je da je nakon spasavanja utvrđeno da niko nije nestao.

„Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, niko se ne vodi kao nestao, što je zaista pravo čudo na Misisipiju“, rekla je Moreno.

🚨 Shocking NEW video of the collision of the tanker & riverboat on the Mississippi River in New Orleans. Praying for all involved. #NOLA 🚨 https://t.co/KKxkQQUMUK — BIG DAWG crypto (@woofBIGDAWG) November 13, 2026

Ukupno 32 osobe završile su u bolnici. Prema informacijama lokalnih vlasti, niko od njih nema povrede opasne po život, a u nesreći nije bilo poginulih.

U spasavanju učestvovali i radnici iz luke

Na mjesto nesreće stigli su vatrogasci, policija, lučke službe i američka obalska straža. U izvlačenju putnika iz rijeke pomagali su i radnici iz luke, kao i posade obližnjih plovila.

Prema izvještaju Asošijeted presa, u spasavanju su učestvovali i članovi posada tegljača. Putnicima su nakon evakuacije pomagali da organizuju smještaj, hranu i prevoz.

Kruzer „Amerikan heritidž“ bio je na završetku osmodnevnog putovanja Misisipijem. U luku je pristao približno dva časa prije sudara, a putnici su se pripremali za iskrcavanje.

Istražuje se uzrok sudara

Američka obalska straža saopštila je da uzrok sudara još nije poznat. Istragu će provesti i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB), koji istražuje velike saobraćajne nesreće u Sjedinjenim Državama.

Tanker „Atlantik asfalt“ dug je približno 158 metara i namijenjen je prevozu asfalta i bitumena. Putnički kruzer „Amerikan heritidž“ plovio je za kompaniju „Amerikan kruz lajns“.

Američke vlasti nastavljaju da istražuju kako je tanker izgubio kontrolu i zašto je udario u putnički brod koji je bio privezan uz obalu.

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