Logo

Muškarac iz BiH osuđen u Austriji: Zbog TV pretplate zaposlenici prijetio bombom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
14.11.2026 09:54

Komentari:

0
Kombi austrijske policije.
Foto: Pexels

Spor oko plaćanja pretplate za Austrijsku radio-televiziju (ORF) završio je na sudu u Koruškoj nakon što je 62-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine tokom telefonskog razgovora zaposlenoj zaprijetio nasiljem i postavljanjem bombe.

Nezaposleni 62-godišnjak u četvrtak je odgovarao pred Zemaljskim sudom u Klagenfurtu zbog krivičnog djela teške prinude. Cijeli slučaj počeo je još u maju, kada je muškarac podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja pretplate za ORF.

Budući da su mu uplatnice nastavile stizati uprkos zahtjevu, 23. jula pozvao je korisnički centar.

Na poziv mu se javila zaposlena u Njemačkoj, a razgovor je ubrzo eskalirao. Iznervirani muškarac zaprijetio je da će je udariti kada dođe u Klagenfurt, a zatim je dodao i da će upotrijebiti bombu ako mu nastave slati račune. Zaposlena je prijetnje shvatila ozbiljno i prijavila ga policiji.

Sudija mu izrekao uslovnu kaznu, ali na kraju ipak oslobođen plaćanja

Kako prenosi austrijski Klajne cajtung (Kleine Zeitung), ovo mu nije bio prvi ovakav incident. Prije nekoliko godina već je bio kažnjen sa 1.000 evra jer je tokom telefonskog poziva takođe prijetio detonacijom bombe. Sudija Gerhard Pelinger-Sore (Gerhard Pöllinger-Sorré) istakao je tokom suđenja da se takvo ponašanje više ne smije tolerisati, piše Hojte (Heute).

Optuženi je na sudu priznao krivicu, izvinivši se riječima da je bio u izuzetno teškoj situaciji. Sud mu je na kraju izrekao uslovnu zatvorsku kaznu u trajanju od jedanaest mjeseci, uz period provjeravanja od tri godine. Presuda je odmah postala pravosnažna jer su se i optuženi i tužilaštvo odrekli prava na žalbu.

Ipak, apsurd cijele situacije jeste to što je muškarac na sudu potvrdio da mu je prvobitni zahtjev u međuvremenu odobren te je sada i zvanično oslobođen plaćanja pretplate za ORF.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Austrija

prijetnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Američki predsjednik Donald Tramp nakon obraćanja kod spomen-obilježja Linkolnov memorijal u Vašingtonu, 2. novembra 2026. godine.

Svijet

Oglasio se Tramp povodom obustave letova

2 h

0
Tramp: Saudijska Arabija se raspada

Svijet

Tramp: Saudijska Arabija se raspada

2 h

0
Predsjednik SAD Donald Tramp održaće trilateralne razgovore sa predsjednicima Kine i Rusije Si Đinpingom i Vladimirom Putinom naredne sedmice u Kini, saopšteno je iz Bijele kuće.

Svijet

Dogovoren sastanak Putina, Trampa i Sija, evo i kada

3 h

2
Predsjednik Donald Tramp hoda južnim travnjakom Bijele kuće po dolasku u Bijelu kuću, u nedjelju, 18. oktobra 2026. godine, u Vašingtonu.

Svijet

Tramp o sudaru na Misisipiju: 32 osobe u bolnici, nema poginulih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima