Muškarac iz BiH osuđen u Austriji: Zbog TV pretplate zaposlenici prijetio bombom

Spor oko plaćanja pretplate za Austrijsku radio-televiziju (ORF) završio je na sudu u Koruškoj nakon što je 62-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine tokom telefonskog razgovora zaposlenoj zaprijetio nasiljem i postavljanjem bombe.

Nezaposleni 62-godišnjak u četvrtak je odgovarao pred Zemaljskim sudom u Klagenfurtu zbog krivičnog djela teške prinude. Cijeli slučaj počeo je još u maju, kada je muškarac podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja pretplate za ORF.

Budući da su mu uplatnice nastavile stizati uprkos zahtjevu, 23. jula pozvao je korisnički centar.

Na poziv mu se javila zaposlena u Njemačkoj, a razgovor je ubrzo eskalirao. Iznervirani muškarac zaprijetio je da će je udariti kada dođe u Klagenfurt, a zatim je dodao i da će upotrijebiti bombu ako mu nastave slati račune. Zaposlena je prijetnje shvatila ozbiljno i prijavila ga policiji.

Sudija mu izrekao uslovnu kaznu, ali na kraju ipak oslobođen plaćanja

Kako prenosi austrijski Klajne cajtung (Kleine Zeitung), ovo mu nije bio prvi ovakav incident. Prije nekoliko godina već je bio kažnjen sa 1.000 evra jer je tokom telefonskog poziva takođe prijetio detonacijom bombe. Sudija Gerhard Pelinger-Sore (Gerhard Pöllinger-Sorré) istakao je tokom suđenja da se takvo ponašanje više ne smije tolerisati, piše Hojte (Heute).

Optuženi je na sudu priznao krivicu, izvinivši se riječima da je bio u izuzetno teškoj situaciji. Sud mu je na kraju izrekao uslovnu zatvorsku kaznu u trajanju od jedanaest mjeseci, uz period provjeravanja od tri godine. Presuda je odmah postala pravosnažna jer su se i optuženi i tužilaštvo odrekli prava na žalbu.

Ipak, apsurd cijele situacije jeste to što je muškarac na sudu potvrdio da mu je prvobitni zahtjev u međuvremenu odobren te je sada i zvanično oslobođen plaćanja pretplate za ORF.