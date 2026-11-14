Tramp o sudaru na Misisipiju: 32 osobe u bolnici, nema poginulih

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da su 32 osobe prevezene u bolnicu nakon sudara tankera i riječnog kruzera na Misisipiju u Nju Orleansu, a da smrtno stradalih nije bilo.

"Nevjerovatno, niko nije poginuo u ovom velikom sudaru, 32 osobe su u bolnici", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je zahvalio Obalskoj straži SAD, organima reda i hitnim službama na njihovom radu, kao i guverneru Luizijane Džefu Lendriju na njegovom "izvanrednom vođstvu".

Gradonačelnik Nju Orleansa Helena Moreno rekla je novinarima da je tanker "Atlantik asfalt" izgubio kontrolu i udario u riječni brod kompanije "Amerikan kruz lajns".

Svijet Kruzer se prevrnuo nakon sudara s tankerom na Misisipiju: 32 osobe završile u bolnici

Ona je navela da 32 osobe primaju medicinsku pomoć u bolnicama, ali da niko nije zadobio teške povrede.

Si-En-En je juče javio da se tanker sudario sa riječnim kruzerom usidrenim u luci Nju Orleans na rijeci Misisipi na kojem je bilo preko 180 ljudi.