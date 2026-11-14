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Dogovoren sastanak Putina, Trampa i Sija, evo i kada

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АТВ редакција
14.11.2026 09:10

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Predsjednik SAD Donald Tramp održaće trilateralne razgovore sa predsjednicima Kine i Rusije Si Đinpingom i Vladimirom Putinom naredne sedmice u Kini, saopšteno je iz Bijele kuće.
Foto: Tanjug/AP Photo

Predsjednik SAD Donald Tramp održaće trilateralne razgovore sa predsjednicima Kine i Rusije Si Đinpingom i Vladimirom Putinom naredne sedmice u Kini, saopšteno je iz Bijele kuće.

Kako je navedeno, Tramp planira diskusije o mogućem smanjenju globalnih zaliha nuklearnog oružja.

Razgovori će se održati na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u kineskom gradu Šenženu, koji se održava u srijedu i četvrtak, 18. i 19. novembra.

Ovo bi bio prvi trilateralni razgovora trojice lidera. Oni su prisustvovala samitu G20 u Osaki, u Japanu, 2019. godine, ali se nisu sastali kao grupa, podsjeća DPA, prenosi Srna

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Vladimir Putin

Donald Tramp

Si Đinping

Rusija

Amerika

Kina

Sastanak

trilateralni sastanak

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# Kruzer se prevrnuo nakon sudara s tankerom na Misisipiju: 32 osobe završile u bolnici Tanker se sudario s riječnim kruzerom na rijeci Misisipi u američkom Nju Orleansu, nakon čega se putnički brod prevrnuo na bok. U bolnici su završile 32 osobe, ali niko nije životno ugrožen, potvrdile su lokalne vlasti. Svi putnici i članovi posade su na broju, a niko se ne vodi kao nestao. Gradonačelnica Nju Orleansa Helena Moreno izjavila je da je, s obzirom na težinu nesreće, pravo čudo što niko nije poginuo. ### Tanker izgubio kontrolu i udario u kruzer Nesreća se dogodila juče oko 12.30 časova po lokalnom vremenu, kada je tanker „Atlantik asfalt“ udario u riječni kruzer „Amerikan heritidž“, koji je bio privezan uz obalu Misisipija u luci Nju Orleans. Prema riječima gradonačelnice Moreno, tanker je izgubio kontrolu prije sudara. Američka obalska straža istražuje okolnosti nesreće, a zvaničan uzrok gubitka kontrole zasad nije utvrđen. Udarac je teško oštetio putnički brod, koji je počeo da prima vodu i da se naginje. Ubrzo se prevrnuo na bok, a dio plovila ostao je pod vodom. ### Putnici završili u rijeci Nakon sudara putnici su pokušali što brže da napuste kruzer. Nekoliko njih je pritom završilo u Misisipiju, dok su drugi pokušavali da pronađu siguran izlaz sa broda koji se naginjao. U trenutku nesreće na kruzeru je bilo oko 129 putnika i članova posade, prema prvim informacijama lučkih vlasti. Naknadno je potvrđeno da se na oba plovila ukupno nalazilo oko 180 ljudi. Među putnicima je bilo mnogo starijih osoba, zbog čega su spasioci u početku strahovali da su neki od njih ostali zarobljeni u unutrašnjosti kruzera. ### „Pravo čudo na Misisipiju“ Gradonačelnica Helena Moreno potvrdila je da je nakon spasavanja utvrđeno da niko nije nestao. „Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, niko se ne vodi kao nestao, što je zaista pravo čudo na Misisipiju“, rekla je Moreno.

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