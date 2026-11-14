Dogovoren sastanak Putina, Trampa i Sija, evo i kada

Predsjednik SAD Donald Tramp održaće trilateralne razgovore sa predsjednicima Kine i Rusije Si Đinpingom i Vladimirom Putinom naredne sedmice u Kini, saopšteno je iz Bijele kuće.

Kako je navedeno, Tramp planira diskusije o mogućem smanjenju globalnih zaliha nuklearnog oružja.

Razgovori će se održati na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u kineskom gradu Šenženu, koji se održava u srijedu i četvrtak, 18. i 19. novembra.

Ovo bi bio prvi trilateralni razgovora trojice lidera. Oni su prisustvovala samitu G20 u Osaki, u Japanu, 2019. godine, ali se nisu sastali kao grupa, podsjeća DPA, prenosi Srna