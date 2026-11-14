Tramp: Saudijska Arabija se raspada

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Saudijska Arabija "raspada" te da su ga ona i druge zalivske države zamolile da ne napada ponovo Iran jer su previše ranjive na novo rasplamsavanje rata.

Tramp je to rekao u intervjuu za američkog voditelja Stivena A. Smita objavljenom u petak, a njegove riječi prenio je Midl ist aj. Izjava bi mogla uvrijediti Rijad, jednog od najbližih saveznika SAD-a, koji je posljednjih mjeseci meta raketnih i dronskih napada jemenskih Huta.

Tramp se pohvalio da bi Iran mogao uništiti za tri dana napadima na civilnu infrastrukturu.

"Ako ih želim srušiti, u jednom danu udarim na njihovu energetiku. Njihove energije više nema. U jednom danu nema njihovih mostova, a u jednom danu nema njihovih proizvodnih kapaciteta. Trebala bi mi samo tri dana, jedan dan za svako", rekao je Tramp.

Kako tvrdi, zalivske države odvraćaju ga od toga zbog vlastitih slabosti.

"Saudijska Arabija me zamolila da sve ostavim kako jeste neko vrijeme jer se raspadaju. Katar, Kuvajt, UAE, Bahrein, svi bi radije da se čeka", naveo je.