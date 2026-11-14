Predstavnici Kine i Amerike o tarifama

Trgovinski predstavnici Kine i SAD razgovarali su na prvom sastanku trgovinskog savjeta o tarifama i drugim ekonomskim pitanjima, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine.

Iz Ministarstva su naveli da su razmijenjeni stavovi o tarifama, sporazumu o recipročnom smanjenju tarifa, poljoprivrednoj trgovini i drugim pitanjima od obostranog interesa, fokusirajući se na sprovođenje rezultata prethodnih ekonomskih i trgovinskih konsultacija između dvije zemlje.

"Vođeni važnim konsenzusom postignutim na sastanku između šefova kineskih i američkih država, dvije strane su imale iskrene, detaljne i konstruktivne razgovore", istaknuto je u saopštenju.

Bijela kuća je ranije saopštila da da će se američki predsjednik Donald Tramp sastati sa kineskim i ruskim kolegom Si Đinpingom i Vladimirom Putinom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ 19. novembra, podsjeća portal "Baha", prenosi Srna.