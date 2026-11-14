Ukrajinski ministar odbrane na međunarodnoj potjernici

Autor:ATV redakcija
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Sud u Moskvi izdao je međunarodnu potjernicu za bivšim ministrom odbrane Ukrajine Aleksijem Reznikovom zbog optužbi za kaznene operacije u Donbasu, javila je RIA Novosti.
Ruski istražni komitet saopštio je ranije da je utvrdio umiješanost Reznikova u zločine nad civilima u Donbasu.
Prema navodima istražitelja, Reznikov je u periodu 2021-2023 izdavao podređenim oficirima naredbe kojima je olakšavao kaznene operacije na teritoriji regiona.
Reznikov se u Rusiji suočava sa do 20 godina zatvora zbog korišćenja zabranjenih sredstava i metoda ratovanja, prenosi Srna.
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