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Ukrajinski ministar odbrane na međunarodnoj potjernici

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АТВ редакција
14.11.2026 13:48

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Sud u Moskvi izdao je međunarodnu potjernicu za bivšim ministrom odbrane Ukrajine Aleksijem Reznikovom zbog optužbi za kaznene operacije u Donbasu, javila je RIA Novosti.
Foto: YouTube/printscreen

Sud u Moskvi izdao je međunarodnu potjernicu za bivšim ministrom odbrane Ukrajine Aleksijem Reznikovom zbog optužbi za kaznene operacije u Donbasu, javila je RIA Novosti.

Ruski istražni komitet saopštio je ranije da je utvrdio umiješanost Reznikova u zločine nad civilima u Donbasu.

Prema navodima istražitelja, Reznikov je u periodu 2021-2023 izdavao podređenim oficirima naredbe kojima je olakšavao kaznene operacije na teritoriji regiona.

Reznikov se u Rusiji suočava sa do 20 godina zatvora zbog korišćenja zabranjenih sredstava i metoda ratovanja, prenosi Srna.

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Tagovi :

Aleksij Reznikov

Donbas

Međunarodna potjernica

Moskva

Ukrajina

sud

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