U Parizu je na zahtjev policije zatvorena 21 stanica na linijama metroa, a iznad grada su helikopteri i dronovi, javio je AFP.

List "Pais" objavio je da su španske vlasti našle kod neonacističkog aktiviste Izabel Peralte, koja je planirala napad u Parizu, desetine komada oružja i predmeta vezanih za naciste.

Ona je uhapšena a, prema navodima policije, planirala je da otputuje u Pariz i otvori vatru tokom protesta i studentskih demonstracija.

List podsjeća da je uhapšena 6. novembra zajedno sa još 13 članova organizacije "Nukleo nasional".

U Parizu, ali i širom Francuske, za danas su zakazani masovni protesti na kojima demonstranti traže bolje uslove u obrazovanju, uključujući rješavanje problema nedostatka nastavnog kadra, pretrpanih učionica, lošeg stanja školskih objekata i veća ulaganja u javne škole i resurse.

Takođe, zalažu se za ukidanje spornih mjera i zakona, kao što je zakon o pretpostavci legitimne upotrebe oružja od strane organa reda, prenosi Srna.