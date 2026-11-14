Peskov: Potreban dijalog sa Evropljanima da se razumije njihov stav

Dijalog sa evropskim predstavnicima je potreban da bi se razumjelo da li njihov stav može približiti mir, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Bolje bi bilo razgovarati sa Evropljanima i razumjeti da li njihov stav potencijalno može olakšati, približiti mirovni proces", rekao je Peskov komentarišući moguće učešće Evropljana u novoj rundi pregovora o Ukrajini.

Govoreći za "Telegram" kanal "Junašev lajv" dodao je da Rusija neće postavljati uslove Evropljanima u vezi sa njihovom pregovaračkom grupom.

"Ne možemo i ne želimo da postavljamo uslove u vezi sa njihovom pregovaračkom grupom. Takva formulacija pitanja je apsolutno netačna", istakao je Peskov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u četvrtak, 12. novembra sastanak u Kremlju sa specijalnim izaslanicima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Nakon sastanka, specijalni izaslanici su otputovali u Dablin, gdje su se sastali sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim i održali konsultacije sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost Ukrajine, Njemačke, Italije, EU, Francuske, Irske i Poljske, prenosi Srna.