Italija kaznila Metu sa 805 miliona evra zbog zloupotrebe fotografija

Italijanska agencija za zaštitu podataka kaznila je kompaniju "Meta Platforms" sa 805 miliona evra zbog korišćenja fotografija i video-zapisa iz galerija korisnika "android" uređaja bez njihovog pristanka.

"Kroz `Fejsbuk` aplikaciju za `android` uređaje, kompanija je pristupala fotografijama, video-zapisima i povezanim metapodacima sačuvanim na pametnim telefonima italijanskih korisnika bez dobijanja posebne saglasnosti", otkrila je agencija.

Navodi da je kompanija uspjela da pristupi medijima korisnika putem funkcije "Dobijajte prijedloge iz galerije prilikom pregledanja `Fejsbuka`", uvedene 2023. godine, prenosi Srna.

Agencija daje "Meti" 60 dana da uspostavi konkretniji zahtjev za funkciju i objasni korisnicima čemu služi, šta podrazumijeva pristup galeriji i kako je onemogućiti, objavio je portal "Baha".