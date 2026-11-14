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Italija kaznila Metu sa 805 miliona evra zbog zloupotrebe fotografija

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АТВ редакција
14.11.2026 15:15

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Ruke drže pametni telefon sa logotipom Meta Threads na ekranu, Meta brendiranje u pozadini.
Foto: pexels/Julio Lopez

Italijanska agencija za zaštitu podataka kaznila je kompaniju "Meta Platforms" sa 805 miliona evra zbog korišćenja fotografija i video-zapisa iz galerija korisnika "android" uređaja bez njihovog pristanka.

"Kroz `Fejsbuk` aplikaciju za `android` uređaje, kompanija je pristupala fotografijama, video-zapisima i povezanim metapodacima sačuvanim na pametnim telefonima italijanskih korisnika bez dobijanja posebne saglasnosti", otkrila je agencija.

Navodi da je kompanija uspjela da pristupi medijima korisnika putem funkcije "Dobijajte prijedloge iz galerije prilikom pregledanja `Fejsbuka`", uvedene 2023. godine, prenosi Srna.

Agencija daje "Meti" 60 dana da uspostavi konkretniji zahtjev za funkciju i objasni korisnicima čemu služi, šta podrazumijeva pristup galeriji i kako je onemogućiti, objavio je portal "Baha".

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Tagovi :

Meta

Rim

Italija

tužba

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