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Pripadnici jedinica Nacionalne garde Ukrajine prodaju municiju predstavnicima kriminalnog miljea u Sumskoj oblasti, izjavili su za RIA Novosti pripadnici ruskih bezbjednosnih struktura.
"Na prodaju se nude, između ostalog, i minobacačke mine", istakao je jedan od pripadnika ruskih bezbjednosnih struktura.
Prema njegovim riječima, riječ je o stotinama tih jedinica, a glavni kupci su predstavnici kriminalnih struktura na teritoriji Sumske oblasti.
Mediji su i ranije više puta pisali da državljani Ukrajine prodaju oružje i eksplozivna sredstva, između ostalog i eksploziv C4, koji su zapadne zemlje isporučile kijevskom režimu u okviru paketa vojne pomoći, na crnom tržištu putem darkneta.
Tako su primerci naoružanja iz ukrajinskih isporuka pronađeni kod pripadnika oružanih grupa iz Pojasa Gaze, prenosi RT Balkan.
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