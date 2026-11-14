Pripadnici jedinica Nacionalne garde Ukrajine prodaju municiju predstavnicima kriminalnog miljea u Sumskoj oblasti, izjavili su za RIA Novosti pripadnici ruskih bezbjednosnih struktura.

"Na prodaju se nude, između ostalog, i minobacačke mine", istakao je jedan od pripadnika ruskih bezbjednosnih struktura.

Prema njegovim riječima, riječ je o stotinama tih jedinica, a glavni kupci su predstavnici kriminalnih struktura na teritoriji Sumske oblasti.

Mediji su i ranije više puta pisali da državljani Ukrajine prodaju oružje i eksplozivna sredstva, između ostalog i eksploziv C4, koji su zapadne zemlje isporučile kijevskom režimu u okviru paketa vojne pomoći, na crnom tržištu putem darkneta.

Tako su primerci naoružanja iz ukrajinskih isporuka pronađeni kod pripadnika oružanih grupa iz Pojasa Gaze, prenosi RT Balkan.